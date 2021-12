Aurora acelera el desarrollo de Aurora Driver con AWS

Seattle--(business wire)--dic. 2, 2021--

Hoy, Amazon Web Services, Inc. (AWS), una compa帽铆a de Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), anunci贸 que Aurora (NASDAQ: AUR), l铆der en tecnolog铆a para veh铆culos aut贸nomos, seleccion贸 a AWS como su proveedor en la nube preferido para capacitaci贸n en aprendizaje autom谩tico y cargas de trabajo de simulaci贸n basadas en la nube. Aurora usa la infraestructura probada y la cartera de capacidades sin precedentes de AWS para acelerar de manera segura el desarrollo de Aurora Driver, su tecnolog铆a para veh铆culos aut贸nomos escalable. Aurora Driver consta de sensores que perciben el mundo, un software que planifica un camino seguro y una computadora que impulsa e integra el hardware y el software de Aurora con cualquier plataforma vehicular. Para su capacitaci贸n en aprendizaje autom谩tico y sus cargas de trabajo basadas en la nube, Aurora apuesta todo por AWS y utiliza la nube para procesar miles de millones de puntos de datos cada d铆a. Ahora, la compa帽铆a est谩 escalando sus cargas de trabajo de capacitaci贸n en la nube para completar hasta 12 millones de simulaciones de conducci贸n basadas en la f铆sica al d铆a para fines de este a帽o, bas谩ndose en los petabytes de datos que recopila durante las pruebas viales en el mundo real.

La conducci贸n aut贸noma es un desaf铆o tecnol贸gico inmensamente complejo que depende en gran medida de la computaci贸n en la nube para permitir avances en percepci贸n, computaci贸n integrada, aprendizaje autom谩tico, planificaci贸n de movimientos, toma de decisiones y tecnolog铆as avanzadas de sensores. Con las capacidades de AWS en computaci贸n de alto rendimiento, aprendizaje autom谩tico, almacenamiento y seguridad, Aurora optimiza y escala sus esfuerzos para realizar pruebas virtuales a fin de expandir las capacidades de Aurora Driver de manera segura y r谩pida.

鈥淓l aprendizaje autom谩tico avanzado y la simulaci贸n a escala de Aurora son fundamentales para desarrollar nuestra tecnolog铆a de manera segura y r谩pida y AWS brinda el alto desempe帽o que necesitamos para mantener nuestro progreso鈥, afirm贸 Chris Urmson, director ejecutivo de Aurora. 鈥淐on su escala virtualmente ilimitada, AWS admite millones de pruebas virtuales para validar las capacidades de Aurora Driver para que pueda navegar de manera segura los innumerables casos extremos de la conducci贸n en el mundo real鈥.

La suite de pruebas virtuales impulsadas por AWS es un acelerador 煤nico para el desarrollo de Aurora Driver. Aurora puede usar datos de solo una situaci贸n de prueba que observa en el mundo real para inspirar cientos de combinaciones en la suite de pruebas virtuales. Esas pruebas virtuales ayudan a capacitar a Aurora Driver para navegar de manera m谩s r谩pida y segura en situaciones complejas, como construcci贸n de carreteras, peatones imprudentes y giros a la izquierda sin protecci贸n. Por ejemplo, antes de que Aurora Driver intentara girar a la izquierda sin protecci贸n en una carretera f铆sica, complet贸 casi 2,3 millones de giros en simulaci贸n, lo que se estima que equivale aproximadamente a 20 000 horas de pr谩ctica de conducci贸n en el mundo real. Aurora realiza simulaciones a escala en AWS desde 2019 y planea triplicar la cantidad de simulaciones que realiza en AWS a m谩s de 12 millones por d铆a hacia fines de 2021.

Todos los componentes sin conexi贸n de la pila de software de Aurora Driver se ejecutan en AWS, lo que incluye la suite de pruebas virtuales, las hojas de ruta de alta definici贸n (el 鈥淎tlas鈥 de Aurora), los modelos de aprendizaje autom谩tico y las herramientas de desarrollo de software. Por ejemplo, Aurora utiliza Amazon SageMaker (un servicio de AWS que ayuda a desarrolladores y cient铆ficos de datos a generar, capacitar y desplegar modelos de aprendizaje autom谩tico r谩pidamente) para crear, ejecutar y refinar continuamente los modelos de aprendizaje autom谩tico que permiten sus simulaciones de conducci贸n. Con este servicio, Aurora accede a tipos de instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) como P4d, que ofrecen el m谩s alto rendimiento para la capacitaci贸n de aprendizaje autom谩tico en la nube.

Antes de desarrollar simulaciones, Aurora utiliza AWS para almacenar y procesar de manera segura los petabytes de datos que registra durante las pruebas en el mundo real, y luego, capacita sus modelos de aprendizaje autom谩tico sobre esos datos. Las cargas de trabajo de preprocesamiento se ejecutan en Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) y en Amazon EMR, el servicio de AWS para procesar grandes cantidades de datos en la nube utilizando herramientas de fuente abierta. Las cargas de trabajo de capacitaci贸n de aprendizaje autom谩tico de Aurora se respaldan entonces en los marcos de aprendizaje profundo optimizados por AWS como TensorFlow y PyTorch. Finalmente, Aurora coordina y escala autom谩ticamente sus flujos de trabajo de simulaci贸n en cientos de miles de vCPU simult谩neas y miles de GPU simult谩neas con Amazon EKS y Amazon EC2, lo que proporciona tipos de instancia de computaci贸n como G4dn.

鈥淟os servicios de an谩lisis, aprendizaje autom谩tico y computaci贸n altamente escalables de AWS est谩n ayudando a Aurora a hacer avanzar la tecnolog铆a de veh铆culos aut贸nomos hacia un uso m谩s amplio en el mundo real鈥, se帽al贸 Swami Sivasubramanian, vicepresidente de aprendizaje autom谩tico en Amazon Web Services, Inc. 鈥淣uestra infraestructura confiable y un conjunto completo de servicios en la nube, incluidos los servicios de aprendizaje autom谩tico l铆deres en la industria como Amazon SageMaker, proporcionan la base ideal para que Aurora obtenga informaci贸n de los miles de millones de puntos de datos que genera todos los d铆as para mejorar continuamente su tecnolog铆a. Estamos orgullosos de apoyar la aceleraci贸n de la innovaci贸n de veh铆culos aut贸nomos y esperamos la mejora de la seguridad y la eficiencia que permitir谩 la transformaci贸n del transporte por carretera, la entrega y la movilidad鈥.

Acerca de Amazon Web Services

Durante m谩s de 15 a帽os, Amazon Web Services ha sido la oferta de servicios en la nube m谩s completa y con mayor adopci贸n del mundo. AWS ha estado expandiendo sus servicios constantemente para admitir pr谩cticamente cualquier carga de trabajo en la nube y ahora cuenta con m谩s de 200 servicios completos relacionados con inform谩tica, almacenamiento, bases de datos, redes, anal铆tica, aprendizaje autom谩tico e inteligencia artificial (IA), internet de las cosas (Internet of Things, IoT), servicios m贸viles, seguridad, servicios h铆bridos, realidad virtual y aumentada (RV y RA), desarrollo y aplicaci贸n de medios, despliegue y gesti贸n desde 81 zonas de disponibilidad en 25 regiones geogr谩ficas, con planes anunciados para 27 zonas de disponibilidad adicionales y otras nueve regiones de AWS en Australia, Canad谩, India, Indonesia, Israel, Nueva Zelanda, Espa帽a y Suiza y los Emiratos 脕rabes Unidos. Millones de clientes, como las empresas incipientes de m谩s r谩pido crecimiento, las empresas m谩s grandes y las principales agencias gubernamentales, conf铆an en AWS para impulsar su infraestructura, facilitar su agilidad y reducir los costos. Para obtener m谩s informaci贸n acerca de AWS, visite aws.amazon.com.

Acerca de Amazon

Amazon se rige por cuatro principios: obsesi贸n por el cliente en lugar de centrarse en el competidor, pasi贸n por la invenci贸n, compromiso con la excelencia operativa y pensamiento a largo plazo. Amazon se esfuerza por ser la empresa m谩s orientada al cliente del planeta, el mejor empleador del planeta y el lugar m谩s seguro para trabajar del planeta. Los comentarios de los clientes, las compras en 1-clic, las recomendaciones personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Vender en Amazon), AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, las tabletas Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la tecnolog铆a de compra sin cajeros (Just Walk Out), Amazon Studios y The Climate Pledge son algunas de las innovaciones pioneras lanzadas por Amazon. Para obtener m谩s informaci贸n, visite amazon.com/about y siga a @AmazonNews.

Acerca de Aurora

Fundada en 2017 por expertos en la industria de la conducci贸n autom谩tica, Aurora tiene la misi贸n de ofrecer los beneficios de la tecnolog铆a de conducci贸n aut贸noma de forma segura, r谩pida y amplia. Para transportar personas y bienes, la compa帽铆a est谩 construyendo Aurora Driver, una plataforma que re煤ne software, hardware y servicios de datos para operar de forma aut贸noma veh铆culos de pasajeros, veh铆culos comerciales ligeros y camiones de servicio pesado. Aurora cuenta con el respaldo de Sequoia Capital, Baillie Gifford, firmas y cuentas asesoradas por T. Rowe Price Associates, entre otras, y est谩 asociada con l铆deres en la industria incluidos Toyota, Uber, Volvo y PACCAR. Aurora prueba sus veh铆culos en el 脕rea de la Bah铆a, Pittsburgh y Dallas. La empresa tiene oficinas en esas 谩reas y en Bozeman, MT, Seattle, WA; Louisville, CO y Wixom, MI. Para obtener m谩s informaci贸n, visite www.aurora.tech.

