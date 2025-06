Auroras boreales podrían ser visibles nuevamente en algunos estados de EEUU tras tormentas solares

NUEVA YORK (AP) — Las auroras boreales podrían ser visibles en partes de Estados Unidos la noche del lunes tras las tormentas solares del fin de semana.

La semana pasada, el Sol emitió una gran explosión de energía llamada eyección de masa coronal, lo que llevó a los meteorólogos espaciales a emitir una rara alerta de tormenta solar severa el domingo, aunque no fue tan fuerte como el récord del año pasado. Otra eyección que se dirige hacia la Tierra el lunes podría producir más avistamientos de auroras.

Las autoridades están monitoreando posibles interrupciones, aunque lo peor ya ha pasado. Las tormentas del fin de semana pueden haber causado breves interrupciones en la radio de alta frecuencia, dijo Erica Grow Cei, portavoz de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Las auroras podrían ser visibles, especialmente en áreas rurales y oscuras, en Alaska, Washington, Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Minnesota, Michigan, Wisconsin, Maine y partes del norte de Idaho, Wyoming, Iowa, Nueva York, Vermont y Nueva Hampshire.

Esto es lo que debes saber sobre las auroras y cómo verlas:

¿Qué son las auroras boreales?

El Sol se encuentra en la fase máxima de su ciclo de actividad de 11 años, lo que hace que las exhibiciones de luces sean más comunes y extendidas. Las coloridas auroras boreales han decorado cielos nocturnos en lugares inesperados y los expertos en clima espacial dicen que aún hay más auroras por venir.

La primavera pasada, la tormenta geomagnética más fuerte en dos décadas golpeó la Tierra, produciendo exhibiciones de luces en todo el hemisferio norte. Y el otoño pasado, una poderosa tormenta solar deslumbró a los observadores del cielo lejos del Círculo Ártico cuando luces danzantes aparecieron en lugares inesperados, incluidos Alemania, el Reino Unido, Nueva Inglaterra y la ciudad de Nueva York.

Las exhibiciones de auroras conocidas como las luces del norte y del sur son comúnmente visibles cerca de los polos, donde las partículas cargadas del sol interactúan con la atmósfera de la Tierra.

Los observadores del cielo están viendo las luces más al interior de Estados Unidos y Europa porque el Sol está pasando por un cambio importante. Cada 11 años, sus polos cambian de lugar, causando giros y enredos magnéticos en el camino.

Las tormentas severas son capaces de alterar las comunicaciones de radio y GPS.

Se prevé que el periodo activo del Sol dure al menos hasta finales de este año, aunque faltan meses para saber cuándo alcanzará su pico de actividad solar, según la NASA y la NOAA.

¿Qué hacen las tormentas solares?

Las tormentas solares pueden traer más que luces coloridas a la Tierra.

Cuando las partículas y el plasma de rápido movimiento chocan con el campo magnético de la Tierra, pueden interrumpir temporalmente la red eléctrica. El clima espacial también puede interferir con el control de tráfico aéreo por radio y los satélites en órbita. En 1859, una severa tormenta solar provocó auroras en sitios tan al sur como Hawái y prendió fuego a las líneas de telégrafo en un evento raro. Y una tormenta solar de 1972 puede haber detonado minas marinas magnéticas de Estados Unidos frente a la costa de Vietnam. Los expertos en clima espacial no pueden predecir una tormenta solar con meses de anticipación. En cambio, alertan a las partes relevantes para que se preparen en los días previos a que una explosión solar golpee la Tierra. ## ¿Cómo se pueden ver las auroras? Los pronósticos de auroras boreales se pueden encontrar en el sitio web del Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA o en una aplicación de pronóstico de auroras. Considera observar auroras en un área tranquila y oscura, lejos de las luces de la ciudad. Los expertos recomiendan observar el cielo desde un parque local o nacional. Y verifica el pronóstico del tiempo porque las nubes pueden cubrir el espectáculo por completo. Tomar una foto con la cámara de un teléfono también puede revelar indicios de la aurora que no son visibles a simple vista. ___ El Departamento de Salud y Ciencia de Associated Press recibe apoyo del Grupo de Medios de Ciencia y Educación del Instituto Médico Howard Hughes y la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.