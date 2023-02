Ausencia del estallido previsto en la galaxia OJ 287 e implicaciones

Observaciones de radio a alta energía avalan la existencia de un par de agujeros negros en el centro de la galaxia OJ 287 con una masa menor a 100 millones de masas solares para el agujero negro primario.

Varios misterios pendientes, como la aparente ausencia del √ļltimo gran estallido de OJ 287 y el muy discutido mecanismo de emisi√≥n durante los estallidos principales, pueden resolverse de esta manera, seg√ļn los investigadores de la Instituto Max Planck de Radioastronom√≠a (MPIfR) que lideran la nueva investigaci√≥n.

Los blázares son galaxias que albergan potentes y duraderos chorros de partículas relativistas que se lanzan en las inmediaciones de su agujero negro supermasivo central.

Cuando dos galaxias colisionan y se fusionan, se forman agujeros negros binarios supermasivos. Estas binarias son de gran inter√©s porque desempe√Īan un papel clave en la evoluci√≥n de las galaxias y el crecimiento de los agujeros negros supermasivos. Adem√°s, las binarias en coalescencia son las fuentes de ondas gravitacionales m√°s ruidosas del universo.

OJ 287 es un brillante blazar en direcci√≥n a la constelaci√≥n de C√°ncer, a una distancia de unos 5.000 millones de a√Īos luz. Es uno de los mejores candidatos a albergar un agujero negro binario supermasivo compacto. OJ 287 es famoso por sus excepcionales estallidos de radiaci√≥n que se repiten cada 11 o 12 a√Īos. Algunos de ellos son tan brillantes que OJ 287 se convierte temporalmente en la fuente m√°s brillante de su tipo en el cielo. Sus estallidos repetidos son tan notables que se han propuesto y discutido en la literatura varios modelos binarios diferentes para explicarlos.

Como el segundo agujero negro del sistema orbita alrededor del otro agujero negro m√°s masivo, impone se√Īales semiperi√≥dicas en la salida de luz del sistema al afectar al chorro o al disco de acreci√≥n del agujero negro m√°s masivo.

Sin embargo, hasta ahora no se hab√≠a determinado de forma directa e independiente la masa del agujero negro, y ninguno de los modelos se hab√≠a podido probar de forma cr√≠tica en campa√Īas de observaci√≥n sistem√°ticas, porque estas campa√Īas carec√≠an de una cobertura de banda ancha que incluyera radiaci√≥n de muchas frecuencias diferentes.

Por primera vez se utilizaron m√ļltiples observaciones simult√°neas de rayos X, UV y radio, junto con bandas √≥pticas y de rayos gamma. Los nuevos hallazgos han sido posibles gracias al proyecto MOMO ("Multiwavelength Observations and Modeling of OJ 287"), que es uno de los proyectos de seguimiento multifrecuencia m√°s densos y duraderos de cualquier blazar que incluya rayos X, y el m√°s denso jam√°s realizado en OJ 287.

"OJ 287 es un laboratorio excelente para estudiar los procesos f√≠sicos que reinan en uno de los entornos astrof√≠sicos m√°s extremos: discos y chorros de materia en las inmediaciones de uno o dos agujeros negros supermasivos", afirma en un comunicado Stefanie Komossa, del Instituto Max Planck de Radioastronom√≠a (MPIfR), primera autora de los dos estudios aqu√≠ presentados. "Por ello, iniciamos el proyecto MOMO. Consiste en observaciones de alta cadencia de OJ 287 en m√°s de 14 frecuencias, desde el r√©gimen de radio hasta el de alta energ√≠a, que duran a√Īos, adem√°s de seguimientos espec√≠ficos en m√ļltiples instalaciones terrestres y espaciales cuando el blazar se encuentra en estados excepcionales."

Uno de los estudios se ha publicado en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters y el otro en The Astrophysical Journal (ApJ).

"Ya se han tomado y analizado miles de conjuntos de datos. Esto hace que OJ 287 destaque como uno de los blazares mejor monitorizados de la historia en el r√©gimen de rayos UV-X-radio", a√Īade el coautor Alex Kraus, del MPIfR. "El radiotelescopio Effelsberg y la misi√≥n espacial Swift desempe√Īan un papel central en el proyecto".

El telescopio Effelsberg proporciona informaci√≥n en una amplia gama de radiofrecuencias, mientras que el observatorio Neil Gehrels Swift se utiliza para obtener datos simult√°neos de UV, √≥pticos y de rayos X. Se han a√Īadido datos de rayos gamma de alta energ√≠a procedentes del Observatorio Espacial de Rayos Gamma Fermi, as√≠ como datos de radio del Conjunto Submilim√©trico (SMA) de Maunakea/Hawaii.

El chorro domina la emisión electromagnética de OJ 287 debido a su naturaleza de blazar. El chorro es tan brillante que eclipsa la radiación del disco de acreción (la radiación de la materia que cae en el agujero negro), lo que hace difícil o imposible observar la emisión del disco de acreción, como si se mirara directamente al faro de un coche.

Sin embargo, debido al gran n√ļmero de observaciones MOMO que cubr√≠an densamente la emisi√≥n luminosa de OJ 287 (una nueva observaci√≥n casi cada dos d√≠as con Swift), se descubrieron "desvanecimientos profundos". Se trata de momentos en los que la emisi√≥n del chorro se desvanece r√°pidamente, lo que permite a los investigadores restringir la emisi√≥n del disco de acreci√≥n.

Los resultados muestran que el disco de materia que rodea al agujero negro es al menos 10 veces más débil de lo que se pensaba, con una luminosidad estimada en no más de 2 x 1046 erg/s, lo que corresponde a unos 5 billones de veces la luminosidad de nuestro sol.

Por primera vez se ha obtenido la masa del agujero negro primario de OJ 287 a partir del movimiento de la materia gaseosa ligada al agujero negro. La masa asciende a 100 millones de veces la masa de nuestro sol. "Este resultado es muy importante, ya que la masa es un par√°metro clave en los modelos que estudian la evoluci√≥n de este sistema binario: A qu√© distancia est√°n separados los agujeros negros, con qu√© rapidez se fusionar√°n, qu√© intensidad tendr√° su se√Īal de ondas gravitacionales...", afirma Dirk Grupe, de la Universidad Northern Kentucky, coautor de ambos estudios.

"Los nuevos resultados implican que ya no es necesaria una masa excepcionalmente grande del agujero negro de OJ 287, superior a 10.000 millones de masas solares; tampoco es necesario un disco de materia especialmente luminoso que se acrete sobre el agujero negro", a√Īade Thomas Krichbaum, del MPIfR, coautor del art√≠culo de ApJ. Los resultados favorecen m√°s bien un modelo binario de masa m√°s modesta".

El estudio tambi√©n resuelve dos viejos enigmas: la aparente ausencia de los √ļltimos estallidos brillantes por los que es famoso OJ 287 y el mecanismo de emisi√≥n que hay detr√°s de los estallidos. Las observaciones de MOMO permiten determinar el momento exacto del √ļltimo estallido. No se produjo en octubre de 2022, como predice el modelo de "masa enorme", sino en 2016-2017, que MOMO cubri√≥ ampliamente. Adem√°s, las observaciones de radio realizadas con el telescopio Effelsberg de 100 metros revelan que estos estallidos son de naturaleza no t√©rmica, lo que implica que los procesos de chorro son la fuente de energ√≠a de los estallidos.

