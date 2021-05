ausencia público podría condicionar participación de djokovic en los juegos, federer duda

(Actualiza con comentarios de Roger Federer, detalles)

PARÍS, 31 mayo (Reuters) - El tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, dijo el lunes que podría considerar no ir a los Juegos Olímpicos de Tokio si las competiciones se desarrollan sin espectadores, en un día en que el suizo Roger Federer también sembró dudas sobre su participación en la cita deportiva.

La organización de la cita olímpica decidió impedir la llegada de espectadores extranjeros y se espera que informe el próximo mes si los japoneses podrán asistir a los Juegos, que se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto, y bajo qué condiciones.

"Estoy planeando ir los Juegos Olímpicos por ahora. Por lo que escuché habrá algo de público, de Japón. Según tengo entendido, el 20%, el 30% de la capacidad", dijo Djokovic a periodistas un día antes de su debut en el Abierto de Francia.

"Si cambian algo, si no va a haber gente, entonces consideraré si quiero ir o no. En este momento planeo ir, y estoy muy emocionado por eso".

Por su parte Federer, quien no ha podido ganar el oro olímpico en individuales, dijo que está esperando a ver cómo se desarrollan las cosas antes de tomar una decisión.

"Me encantaría jugar. Me gustaría que las cosas estuvieran mejor en todo el mundo y que ni siquiera tuviéramos que debatir la idea de si va a suceder, si voy a jugar o no", dijo el suizo a periodistas tras vencer a Denis Istomin en la primera ronda.

"Mi deseo, mi esperanza y mi sueño es poder ir. Pero tiene que tener sentido para mí, mi equipo, mi familia y mi país. Todavía estoy esperando a ver cómo se desarrollan las cosas en las próximas semanas y meses", agregó. (Reporte de Julien Pretot. Editado en español por Javier Leira)

Reuters