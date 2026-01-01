Ausencias clave cobran factura y Liverpool empata 0-0 con Leeds en la Liga Premier

El Liverpool empató el jueves 0-0 en casa contra Leeds en la Liga Premier, extendiendo su racha sin perder a ocho partidos, pero decepcionando nuevamente debido a ausencias clave en la delantera.

El equipo de Arne Slot no logró crear oportunidades claras en Anfield, careciendo de inspiración en el ataque debido a que Alexander Isak está lesionado y Mohamed Salah en la Copa Africana de Naciones.

El campeón defensor se mantuvo en cuarto lugar y está a 12 puntos del líder Arsenal a la mitad de la campaña.

Desde una derrota en casa por 4-1 ante el PSV Eindhoven en la Liga de Campeones el 26 de noviembre, el Liverpool ha jugado siete partidos en la liga doméstica, ganando cuatro de ellos y empatando los otros tres. Sin embargo, ha tenido dificultades para encontrar fluidez, con Slot poniendo un énfasis adicional en ser más sólido en la defensa después de los problemas del equipo al inicio de la temporada.

El otro resultado en la reciente racha invicta fue una victoria ante el Inter de Milán en la Liga de Campeones.

En otro partido el martes, Crystal Palace y Fulham empataron 1-1. El gol inicial de Jean-Philippe Mateta para el Palace fue igualado por Tom Cairney.

Más tarde el Manchester City, que es segundo, visita a Sunderland y Brentford recibe a Tottenham.

