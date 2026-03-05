Australia abre el Clásico Mundial en Tokio con triunfo 3-0 sobre Taiwán

Australia inauguró el Clásico Mundial de béisbol el jueves, con un triunfo de 3-0 sobre Taiwán en el Tokyo Dome, gracias a un jonrón de Travis Bazzana en la séptima entrada y un cuadrangular de dos carreras de Robbie Perkins en la quinta.

Bazzana fue la primera selección del draft amateur de MLB en 2024 y se espera que esta temporada juegue en Triple A con a organización de los Guardianes de Cleveland.

“Si te pones a pensar en las dos cosas en las que más añoraba cuando crecía, estar jugando en el Clásico y en el Tokyo Dome estaban ahí, porque siempre veníamos aquí, así como jugar en la Serie Mundial y las Grandes Ligas", comentó Bazzana. "Es especial”.

Por supuesto, su sueño de la Serie Mundial aún está por cumplirse.

Los dos vuelacercas fueron suficientes en un juego cerrado que dominaron los lanzadores. Taiwán consiguió apenas tres hits, y Australia sumó siete.

Fue una victoria potencialmente crucial para Australia, que también ganó su primer juego en 2023, frente a Corea del Sur en su camino a los cuartos de final y a una ajustada derrota 4-3 ante Cuba.

El abridor australiano Alex Wells lanzó tres innings sin hit, y Jack O'Loughlin resolvió los siguientes tres, en los que permitió sólo dos imparables y preparó el escenario para el bullpen.

O'Laughlin se llevó la victoria y Jon Kennedy logró el salvamento. Po-Yu Chen cargó con la derrota.

Tras el jonrón de Perkins, Taiwán colocó a dos corredores en base en la sexta entrada con dos outs, pero no pudo anotar. El segundo en embasarse fue Chieh-hsien Chen, quien recibió un pelotazo en la mano derecha y salió del juego.

Australia llenó las bases en la parte baja de la sexta y no anotó cuando Chris Burke fue retirado por un globo ante el segundo pitcheo del relevista Yi Chang.

Taiwán puso a dos corredores en base en la parte alta de la novena y estuvo cerca de empatar el juego con un elevado profundo de Lyle Lin.

Corea del Sur vence a los checos con cuatro jonrones

Corea del Sur sacudió cuatro jonrones y aplastó 11-4 a la República Checa en el segundo juego de la jornada del Grupo C en Tokio.

Shay Whitcomb, de los Astros de Houston, pegó dos jonrones en apariciones consecutivas al plato; su compañero Bo Gyeong Moon disparó un grand slam, y Jahmai Jones, de los Tigres de Detroit, añadió un jonrón solitario en la octava entrada.

El grand slam de Moon fue en la primera entrada con un out y sacó del juego al abridor Daniel Padysak, quien cargó con la derrota. Whitcomb conectó un jonrón solitario en la tercera y añadió un cuadrangular de dos carreras en la quinta.

Por la República Checa, Terrin Vavra conectó un jonrón de tres carreras en la quinta ante Woo Joo Jeong para recortar la ventaja a 6-3. Vavra jugó un puñado de partidos con los Orioles, el único jugador checo con experiencia en MLB.

——

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes