Australia acusa a Irán de ataques antisemitas en su territorio y expulsa al embajador

El gobierno de Australia anunció el martes que expulsará al embajador de Irán, tras acusar a ese país de estar detrás de ataques antisemitas perpetrados en Melbourne y Sídney.

Es la primera vez que las autoridades australianas expulsan a un embajador desde la Segunda Guerra Mundial.

Los servicios de inteligencia llegaron a la "conclusión profundamente inquietante" de que Teherán dirigió al menos dos ataques antisemitas, aseguró el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

Según el gobernante, Teherán estuvo detrás en octubre de 2024 de un ataque incendiario contra una cafetería kosher, el Lewis Continental Cafe, en el suburbio de Bondi, en Sídney.

También dirigió un ataque incendiario contra la sinagoga Adass Israel en Melbourne en diciembre de 2024, de acuerdo con el primer ministro, que citó las conclusiones del organismo de inteligencia.

"Se trata de actos de agresión extraordinarios y peligrosos orquestados por una nación extranjera en suelo australiano", dijo Albanese.

"Fueron intentos de socavar la cohesión social y sembrar la discordia en nuestra comunidad. Es totalmente inaceptable", añadió, al advertir que Irán probablemente fue responsable de otros ataques antisemitas en su territorio.

Australia declaró "persona non grata" al embajador iraní Ahmad Sadeghi y le ordenó, junto a otros tres funcionarios, abandonar el país en un plazo de siete días.

Canberra también retiró a su representante diplomático en Irán y suspendió las actividades de la embajada en Teherán.

Todos los diplomáticos australianos se encuentran "a salvo en un tercer país", afirmó el primer ministro.

La ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, indicó que era la primera vez en la posguerra que Australia expulsaba a un embajador.

Sin embargo, dijo, Canberra mantendrá las relaciones diplomáticas con Irán para salvaguardar los intereses de los australianos.