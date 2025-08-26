Australia acusa a Irán de estar detrás de ataques antisemitas y expulsa al embajador de este país en Canberra

MADRID, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Australia han decido este lunes declarar persona 'non grata' y expulsar al embajador de Irán en Canberra, Ahmad Sadeghi, al considerar probado que el Gobierno iraní está detrás de al menos dos ataques contra su comunidad judía, incluido el incendio en diciembre del pasado año de una sinagoga cerca de Melbourne, en el sureste del país oceánico.

Así lo ha anunciado el primer ministro australiano, Anthony Albanese, durante una rueda de prensa recogida por ABC News en la que ha recordado que estas agresiones "fueron extraordinarios y peligrosos orquestados por estado extranjero en suelo australiano".

"Fueron intentos de socavar la cohesión social y sembrar la discordia en nuestra comunidad", ha agregado durante una comparecencia en la que ha confirmado que la Embajada iraní ha suspendido su actividad y que todos los diplomáticos se encuentran a salvo en un tercer país, si bien han descartado su implicación en los ataques.

Albanese ha anunciado asimismo la declaración del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní (CGRI) como organización terrorista después de que la Inteligencia australiana haya confirmado su participación en al menos dos "y probablemente más ataques" contra comunidades judías en el país, según ha indicado el director de este organismo, Mike Burgess, también presente en la rueda de prensa, tras una investigación abierta en octubre de 2024 y que ha contado asimismo con la Policía y la colaboración de otros países.

En este sentido, ha señalado que la Guardia Revolucionaria iraní empleó una "compleja red de intermediarios" a fin de ocultar su participación en estas agresiones, al tiempo que ha advertido de un entorno de seguridad "más dinámico, diverso y degradado".

"Desafortunadamente, estas tres características se dan en este caso", ha agregado.

Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, ha asegurado que Australia mantendrá algunas líneas diplomáticas con Teherán, si bien ha prevenido a todos los nacionales de no viajar a territorio iraní y ha instado a regresar a los que actualmente se encuentran allí.

"Mantener a los australianos a salvo es nuestra prioridad número uno. No cabe duda de que estos extraordinarios y peligrosos actos de agresión, orquestados por una nación extranjera en suelo australiano, han traspasado los límites", ha declarado.

Mientras, el ministro del Interior, Tony Burke, ha reconocido que "nadie resultó herido en estos ataques, pero no es cierto que nadie haya resultado dañado" al denunciar que "hay antisemitismo en Australia".