Australia afirma que su cuartel militar en Oriente Medio fue atacado por drones iraníes

Australia afirmó el martes que su cuartel general militar en Oriente Medio fue atacado por drones iraníes durante el fin de semana en medio de la guerra desatada en esa región, pero confirmó que todo el personal está a salvo.

En declaraciones a un programa de televisión matutino, el ministro de Defensa australiano, Richard Marles, confirmó las informaciones según las cuales la base aérea de Al Minhad, situada solo 24 kilómetros al sur de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, fue impactada el fin de semana.

"Hubo algunos drones que atacaron esa base la primera noche", dijo Marles, quien también es vice primer ministro. "Tenemos varios australianos que operan desde una sede que tenemos en Al Minhad desde hace muchos, muchos años (...) Todos están a salvo".

Los ataques del sábado de Estados Unidos e Israel contra Irán, que acabaron con la vida del líder supremo Alí Jamenei, han sumido a Oriente Medio en una guerra con represalias de Teherán en todo el Golfo.

La respuesta iraní contra Emiratos Árabes Unidos durante el fin de semana causó daños en el aeropuerto de Dubái, el más transitado del mundo en cuanto a tráfico internacional, y en el puerto marítimo de Jebel Ali, que alberga buques de guerra estadounidenses y tiene capacidad para acoger portaviones.

La base aérea de Al Minhad acoge a las fuerzas australianas desde 2003 y sirve como centro principal para las operaciones del país en Oriente Medio.