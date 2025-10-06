Australia.- Al menos 16 heridos por un tiroteo masivo en Sídney.

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

Al menos 16 personas han resultado heridas, una de ellas en estado crítico, como consecuencia de un tiroteo masivo este domingo en la ciudad australiana de Sídney, cuyo presunto autor, un hombre de 60 años que ya se encuentra bajo custodia policial.

"Un hombre ha sido arrestado mientras continúa la operación policial en Croydon Park", ha comunicado la Policía en un comunicado difundido en su cuenta de la red social X, indicando que durante la detención, que ha tenido lugar a las 21.30 horas (hora local, 12.30 hora peninsular española), los agentes se han incautado armas de fuego, incluido un rifle de alto calibre.

El tiroteo ha tenido lugar horas antes, alrededor de las 19.45 horas (hora local) en la carretera de Georges River, donde han acudido poco después los agentes tras recibir un aviso. El tirador ha dejado unos 16 heridos, entre ellos un varón de 50 años que ha sido trasladado al Hospital de Canterbury en estado crítico con heridas en el pecho y el cuello, ha agregado el organismo.

El inspector Stephen Parry ha señalado en declaraciones a la prensa recogida por la cadena ABC que el detenido "estaba disparando indiscriminadamente a los vehículos que pasaban, incluidos los vehículos policiales" y ha llegado a estimar "entre 50 y 100" el número de disparos, descartando que las víctimas fueran conocidas por el presunto autor.