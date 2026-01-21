Australia: Alcaraz avanza, Sinner se prepara

El también campeón en 2024 mañana irá en busca de su pasaje a la tercera ronda, en la que hoy se instalaron también el alemán Alexander Zverev, el ruso Daniil Medvedev, la bielorrusa Aryna Sabalenka y la italiana Jasmine Paolini.

Alcaraz, número uno del mundo y bicampeón en el US Open, en Wimbledon y en Roland Garros, dio un paso más para romper el maleficio en Melbourne, de donde se despidió en cuartos en las pasadas dos ediciones en sus mejores actuaciones, al derrotar al alemán Yannick Hanfmann (102) por 7-6 (7/4), 6-3, 6-2 en dos horas y 42 minutos.

"Hoy me enfrenté a un muy buen jugador y estoy contento porque avancé y sigo mejorando. Ojalá que el próximo partido sea aún mejor", destacó el español sobre un rival que jugó sin complejos y que logró estar a la altura, especialmente en el primer parcial, que se extendió por una hora y 16 minutos.

Hanfmann le generó algunas dudas a Alcaraz: "No me sentía en buen nivel, pero tras conversar con mi equipo comprendí que estaba jugando mejor de lo que suponía", reconoció.

"Estoy adaptándome a las condiciones", agregó el líder del ranking tras su victoria en el Rod Laver Arena, en el que Hanfmann debió pedir asistencia del fisioterapeuta al final del segundo set y al comienzo del tercero por una dolencia abdominal, pero pudo completar el partido.

No pudo hacerlo el estadounidense Michael Zheng (174) frente al francés Corentin Moutet (37), próximo rival del español, que se impuso por 3-6, 6-1, 6-3 y 2-0.

Cuatro sets necesitó también el ruso Daniil Medvedev (12), finalista en 2021, 2022 y 2024, para despachar al francés Quentin Halys (83) por 6-7 (9/11), 6-3, 6-4 y 6-2 e instalarse en tercera ronda, donde chocará con el húngaro Fabian Marozsan (47), que se impuso por 6-3, 6-4 y 7-6 (7/5) ante el polaco Kamil Majchrzak (59), al igual que el alemán Zverev (3) finalista en 2025.

El teutón, campeón olímpico en Tokio 2021 y quien sueña con conquistar su primer título en un Grand Slam (fue finalista también en el US Open en 2020 y en Roland Garros en 2024), superó al francés Alexandre Mller (52) por 6-3, 4-6, 6-3 y 6-4 y buscará el pasaje a octavos frente al británico Cameron Norrie (27), que se impuso ante el estadounidense Emilio Nava (89) por 6-1, 6-7 (3/7), 6-4 y 7-6 (7/5).

El ruso Andrey Rublev (15) despachó al portugués Jaime Faria (151) por 6-4, 6-3, 4-6 y 7-5 y se las verá con el argentino Francisco Cerúndolo (21), que derrotó por 6-3, 6-2 y 6-1 al bosnio Damir Dzumhur (66) y cuyo compatriota Tomás Martín Etcheverry (62) también se instaló en tercera ronda al superar por 7-6 (7/4), 6-1 y 6-3 al británico Arthur Fery (186) y chocará con el kazajo Alexander Bublik (10), que se impuso por 7-5, 6-4 y 7-5 ante el húngaro Marton Fucsovics (54).

No corrió la misma suerte el argentino Francisco Comesaña (68), quien cayó por 4-6, 3-6, 6-4 y 2-6 ante el estadounidense Frances Tiafoe (34), rival en tercera ronda del crédito local, Alex De Miñaur (6), otro que necesitó cuatro sets para desembarazarse del serbio Hamad Medjedovic (90) por 6-7 (5/7), 6-2, 6-2 y 6-1.

También se despidió de Melbourne el argentino Thiago Agustin Tirante (103) superado por 6-3, 6-4 y 6-2 por el estadounidense Tommy Paul (20), que chocará por el boleto a octavos con el español Alejandro Davidovich Fokina (14), que se impuso al estadounidense Reilly Opelka (63) por 6-3, 7-6 (7/3), 5-7, 4-6 y 6-4.

El también estadounidense Learner Tien (29), vencedor por 6-2, 5-7, 6-1 y 6-0 del kazajo Alexander Shevchenko (97), chocará con el portugués Nuno Borges (46), quien derrotó por 6-7 (9/11), 6-3, 6-2 y 6-4 al australiano Jordan Thompson (111), en una jornada en la que Sabalenka, número uno del mundo, también se instaló en tercera ronda del torneo que conquistó en 2023 y 2024 y del que fue finalista en la pasada edición.

La bielorrusa despachó por 6-3 y 6-1 a la china Zhuoxuan Bai (702) y jugará por el pasaje a octavos frente a la austríaca Anastasia Potapova (55), que se impuso por 7-6 (7/3) y 6-2 a la británica Emma Raducanu (29), en una jornada condicionada por el viento y la lluvia en la que también avanzó la italiana Jasmine Paolini (8), vencedora de la polaca Magdalena Frech (57) por 6-2 y 6-3.

Dos veces se interrumpieron las acciones por efecto del clima, que obligó a "mudar" el partido al techado John Cain Arena, pero Paolini (finalista en Roland Garros y en Wimbledon en 2024) no perdió el foco, ni la lucidez, y sacó pasaje a tercera ronda, donde la espera la estadounidense Iva Jovic (27), que superó por 6-1 y 6-2 a la australiana Priscilla Hon (121).

"Fue una aventura muy dura porque no me sentía bien y las condiciones eran complicadas, sobre todo al inicio del partido, pero logré mantenerme concentrada y la ventaja en el marcador, sobre todo bajo techo, simplifica mucho las cosas", reconoció la italiana al afirmar que el objetivo "es seguir avanzando y, de ser posible, al menos hasta los cuartos de final por primera vez aquí".

Jovic buscará sacarse la espina ante Paolini ahora por la final que perdió el sábado en el WTA 250 de Hobart ante la también italiana Elisabetta Cocciaretto (80), que se despidió en primera ronda del Abierto de Australia, al igual que la eterna estadounidense Venus Williams, quien a los 45 años de edad se convirtió en la tenista más longeva en disputar un torneo de Grand Slam.

Mañana saldrán al ruedo otros representantes italianos, entre ellos Sinner, número dos del mundo, que buscará instalarse en tercera ronda cuando enfrente al australiano James Duckworth (88), quien llega precedido por un triunfo en cinco sets ante el croata Dino Prizmic (127), quien nunca superó la segunda ronda en este torneo y quien derrotó al italiano en uno de los tres duelos sostenidos hasta ahora (en el Masters 1000 de Canadá de 2021).

Sinner, quien se entrenó hoy con el también australiano Jason Kubler ante un nutrido grupo de aficionados, anticipó: "Sé que será durísimo, pero si juego de forma agresiva puedo ponerlo en apuros" y cosechar su decimoquinta victoria consecutiva en este torneo en el que busca emular al eterno astro serbio Novak Djokovic, único en alzar en tres ediciones consecutivas el título del Abierto de Australia (2011, 2012 y 2013) y diez veces campeón del torneo. (ANSA).