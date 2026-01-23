Australia: Alcaraz supera a Nadal

Alcaraz se impuso con parciales de 6-2, 6-4 y 6-1 al francés Corentin Moutet (37) en el único de los "Majors" que le quedan por conquistar, tras celebrar por partida doble en el US Open, Roland Garros y Wimbledon, en un Abierto de Australia donde debutó hace cuatro años en un Grand Slam, aquella vez con triunfo sobre el neerlandés Botic Van de Zandschulp por 6-1, 6-4 y 6-4

Entre esa victoria y la de hoy, escaló del puesto 141 al número uno del ranking, un ascenso meteórico que habla a las claras del talento del oriundo de El Palmar que a los 22 años se encuentra en la cima del tenis y hoy dio un paso más rumbo a una corona inédita tras quedar a una de igualar sus mejores actuaciones en las pasadas dos ediciones

Ediciones que consagraron al italiano Jannik Sinner, a quien el año pasado le arrebató el primado del escalafón y ahora intentará quitarle el trono en Melbourne, donde muchos esperan verlos una vez más cara a cara en una final

El número dos del mundo todavía no accedió a octavos, instancia que intentará alcanzar mañana ante el estadounidense Eliot Spizzirri (85) por el lado opuesto del cuadro principal

Será en una jornada en la que Van de Zandschulp (75) se medirá con el eterno Novak Djokovic, el serbio que ocupa el cuarto puesto del ranking que supo liderar durante tantas semanas y que en Australia celebró diez de sus 24 títulos de Grand Slam, un reinado en Melbourne que llegó a su fin en 2023 y dio paso al del italiano Sinner, cuyo trono amenaza ahora Alcaraz

El español buscará el pasaje a cuartos frente al estadounidense Tommy Paul (20), que avanzó casi sin despeinarse tras apenas 59 minutos en cancha después de haber ganado los primeros dos sets por 6-1 frente a Alejandro Davidovich Fokina (14), que, afectado por una dolencia, decidió tirar la toalla e impidió un duelo ibérico con Alcaraz

Por esa llave, avanzaron a octavos el crédito local, Alex De Miñaur (6) y el kazajo Alexander Bublik (10), vencedores del estadounidense Frances Tiafoe (34) por 6-3, 6-4 y 7-5 y del argentino Tomás Martín Etcheverry (62) por 7-6 (7/4), 7-6 (7/5) y 6-4, respectivamente

El alemán Alexander Zverev (3), finalista en la pasada edición, también se instaló en octavos al derrotar por 7-5, 4-6, 6-3 y 6-1 al británico Cameron Norrie (27) y se las verá con el argentino Francisco Cerúndolo (21), que eliminó al ruso Andrey Rublev (15) por 6-3, 7-6 (7/4) y 6-3

El tenista teutón, ganador del oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y finalista también en el US Open de 2020 y en Roland Garros en 2024, ganó los últimos dos duelos frente a Cerúndolo, uno de ellos por abandono en el Masters 1000 de Canadá de 2025, cuando también lo superó en cuartos de final de la Copa Davis

El argentino lo había derrotado en los tres enfrentamientos previos, dos de ellos en el Masters 1000 de Madrid de 2024 y 2025, ambos en octavos

El ganador del próximo chocará por el pasaje a cuartos con el vencedor del que animarán el ruso Daniil Medvedev (12) y el estadounidense Learner Tien (29)

Medvedev, finalista del torneo en 2021, 2022 y 2024, cedió los primeros dos sets ante el húngaro Fabian Marozsan (47) por 6-7 (5/7), 4-6, pero logró remontar con parciales de 7-5, 6-0 y 6-3, en tanto que Tien despachó al portugués Nuno Borges (46) por 7-6 (11/9), 6-4 y 6-2

Entre las damas, la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del ranking femenino, campeona en 2023 y 2024 y finalista en la pasada edición, no la tuvo fácil para doblegar por 7-6 (7/4) y 7-6 (9/7) a la austríaca Anastasiya Potápova (55) y chocará en octavos de final con la canadiense Victoria Mboko (16), que derrotó a la danesa Clara Tauson (14) por 7-6 (7/5), 5-7 y 6-3

"Años atrás, este partido lo hubiera perdido", afirmó Sabalenka, al elogiar el nivel de su rival que -dijo- "jugó un tenis increíble y me metió presión permanentemente. Hay días en los que debes solamente luchar y tratar de devolver la pelota y hoy fue uno de esos días. Con la experiencia aprendí que no importa cómo te sientas, lo importante es mantenerte en partido", resumió

Mboko, que a pesar de su corta edad ya conquistó los títulos del WTA 1000 de Montreal y del WTA 250 de Hong Kong el año pasado, disputa el Abierto de Australia por "primera vez y lo estoy disfrutando. Es lindo estar aquí, aunque hace bastante calor", destacó al final de una jornada que vio ganar también a la estadounidense Coco Gauff, número tres del ranking, por 3-6, 6-0 y 6-3 ante su compatriota y amiga Hailey Baptiste (70)

La italiana Jasmine Paolini (7) se despidió en tercera ronda al caer frente a la estadounidense Iva Jovic (27), que se impuso por 6-2 y 7-6 (7/3) y se sacó la espina por la final que perdió en el WTA 250 de Hobart ante la también italiana Elisabetta Cocciaretto (80) el pasado fin de semana

Jovic, que chocará con la kazaja Yulia Putintseva (94), vencedora de la turca Zeynep Sonmez (112) por 6-3, 6-7 (3/7) y 6-3, se vio favorecida por un problema estomacal que afectó a Paolini, quien, sin embargo, reconoció los méritos de su rival para ganar el partido: "Fue muy duro, pero ella jugó bien, fue agresiva, cometió pocos errores y mereció el triunfo. Yo no logré moverme como esperaba, pero tenía ilusiones de forzar un tercer set a pesar de todo", agregó

Al explicar las razones de su malestar, la italiana comentó: "Honestamente, creo que el haberme acostado en el diván después de almorzar no fue una buena idea para mi estómago. La tensión hizo su parte también y cuando empezó el partido tenía alguna dificultad para respirar. No creo que haya sido culpa de lo que comí, sino del aire acondicionado en el vestuario, porque en algún momento sentí frío", completó

Su habitual compañera en los torneos de dobles, Sara Errani (junto con la cual conquistó el oro en los Juegos de París 2024) se despidió de Melbourne, pero en el doble mixto, que disputó y perdió con su colega Andrea Vavassori, al caer por 6-4 y 6-2 frente a la dupla conformada por la alemana Laura Siegemund y por el francés Edouard Roger-Vasselin. (ANSA)