Australia: Alcaraz, Zverev y Sabalenka a semifinales

A esa misma instancia avanzó la bielorrusa Aryna Sabalenka, que lidera el escalafón femenino, fue finalista en 2025 e intentará recuperar la corona que conquistó en 2023 y 2024 en el primer Grand Slam de la temporada

"Estoy muy feliz de haber llegado a semifinales", resumió Alcaraz, dos veces campeón del US Open (2022 y 2025), de Wimbledon (2023 y 2024) y de Roland Garros (2024 y 2025), tras eliminar al crédito local, Alex De Miñaur, sexto del ranking ATP

Fue con parciales de 7-5, 6-2 y 6-1 en dos horas y 16 minutos, en la que hasta ahora es su mejor actuación en el torneo (se despidió en cuartos las anteriores dos ediciones)

En 2024, Alcaraz fue eliminado en cuatro sets por Zverev, a quien derrotó en el último de sus 12 duelos previos (semifinales del Masters 1000 de Cincinnati el año pasado), de los cuales ganó seis, entre ellos la final de Roland Garros de ese año, para celebrar su primera corona en el Abierto de Francia

"Con Sasha deberé estar muy atento porque quiero tomarme revancha", afirmó el español, al confesar: "vi sus partidos en Melbourne y está muy acertado con el servicio"

"Nos entrenamos juntos hace una semana y me ganó. Tengo que estar listo, todo el equipo tiene que estar listo para lo que será una verdadera batalla en la que la táctica será clave", destacó Alcaraz, que tendrá dos días de descanso

Zverev, que perdió el año pasado la del Abierto de Australia ante el italiano Jannik Sinner, bicampeón del torneo, y la del US Open en 2020 (ante el austríaco Dominic Thiem), hoy atrapó su pasaje a semifinales al derrotar al estadounidense Learner Tien (29)

Fue en tres horas y 11 minutos y por 6-3, 6-7 (5/7), 6-1 y 7-6 (7/3), tras remontar un set point en el cuarto set

Los organizadores ordenaron cerrar el techo retráctil del estadio Rod Laver Arena debido a las altísimas temperaturas (45 grados centígrados con vientos que dificultaron la respiración) en Melbourne

El tenista teutón avanzó por cuarta vez a semifinales en el torneo (tercera consecutiva), instancia que también había alcanzado en Roland Garros en cuatro oportunidades y en dos ocasiones en Flushing Meadows

Entre las damas, la bielorrusa Sabalenka continúa con su marcha arrasadora y sacó pasaje a su decimotercera semifinal de un Grand Slam, cuarta consecutiva en Melbourne, al eliminar por un categórico marcador de 6-3 y 6-0 a la estadounidense Iva Jovic, vigesimoséptima del ranking (escalará al puesto número 20 a partir de lunes), quien al igual que ella había accedido a cuartos de final sin haber cedido un solo set

La potencia de la campeona en 2023 y 2024 y dos veces ganadora del US Open (2024 y 2025) fue demasiado para su joven rival, que en su debut en el torneo dejó una muy buena imagen a pesar de esta derrota producto de los mejores golpes de la bielorrusa, especialmente el cruzado de derecha, en el que estuvo en gran medida la clave del partido, que se saldó con 30 tiros ganadores para Sabalenka y apenas 17 errores no forzados

Su próxima rival será la ucraniana Elina Svitolina, duodécima del escalafón (el lunes volverá a instalarse entre las top-ten), que tampoco pasó sobresaltos para eliminar a la estadounidense Coco Gauff, tercera del ranking, con parciales de 6-1 y 6-2 en apenas 59 minutos de juego en un duelo en el que más allá de los méritos de la vencedora, la campeona del US Open 2023 y de Roland Garros en 2025 lució frágil, especialmente con su servicio

"Las adolescentes me pusieron a prueba en las últimas rondas y hoy fue un partido duro más allá del marcador. Ella jugó un tenis increíble y me obligó a dar lo mejor. Estoy muy feliz con esta victoria", resumió Sabalenka, que obtuvo el pasaje a semifinales en un partido que se jugó con 38 grados de temperatura y sólo cuando el termómetro rondó los 43 grados se ordenó cerrar el techo retráctil

La bielorrusa se dijo sorprendida por la decisión de los organizadores de prohibir los brazaletes "Whoop!", que sirven para monitorear la frecuencia cardíaca y el nivel de oxígeno en sangre y aportan datos vitales para la salud de los tenistas, tal como el que ella misma lucía, así como lo hicieron Alcaraz y Sinner, que debieron renunciar a ese implemento

"No entiendo el motivo de esta decisión", comentó al aludir al brazalete cuyo uso fue autorizado por la WTA en 2021 (la ATP lo aprobó tres años más tarde), porque la Federación Internacional de Tenis (ITF) permite por reglamento "el uso de tecnologías que no pongan en riesgo la esencia del juego"

Los torneos de Grand Slam se rigen por un reglamento y por eso la número uno del mundo destacó que "deberían reconsiderar esta prohibición que le impide a los y las tenistas monitorear su propia salud"

"Estos datos no son para la transmisión en vivo, sino para lo que se puede ver después del partido", dijo al respecto Sinner, mientras Alcaraz consideró que el brazalete "ayuda a cuidarse mejor", voces que, sumadas a la de Sabalenka, anticipan un debate en el corto plazo respecto de la implementación de este tipo de tecnología, aunque para ello será clave el compromiso de no apelar a los datos recogidos mientras se disputan los partidos

Sinner buscará acceder a semifinales mañana frente al estadounidense Ben Shelton (7), en una jornada en la que su compatriota Lorenzo Musetti (5) se las verá con el serbio Novak Djokovic (4), diez veces campeón en este torneo y quien llegará más descansado por el abandono del checo Jakub Mensik (17) en octavos

Al agobiante calor obligó hoy a los tenistas "azzurros" a entrenarse hoy bajo techo en el National Tennis Center, ubicado dentro del Melbourne Park, donde mañana están previstas temperaturas algo más amigables cuando salten a la cancha

Sinner aprovechó para "enviarle un abrazo a todos los afectados por el ciclón Harry" que azotó el sur de Italia, "especialmente a los niños. Sé que las palabras sirven de poco en estos casos, pero juro que si tuviese una varita mágica, la usaría en este caso y mis colegas seguramente pensarán como yo", agregó el número dos del mundo

A pocos metros de él se entrenó hoy Djokovic para su duelo con Musetti, quien lo hizo junto a su compatriota Matteo Gribaldo, eliminado en el torneo junior en segunda ronda. (ANSA)