Australia anuncia plan de recompra de armas y "día de reflexión" tras atentado de Sídney

Australia pondrá en marcha un plan nacional de recompra de armas y celebrará "un día de reflexión" el domingo por las 15 víctimas mortales del reciente atentado en la famosa playa de Bondi en Sídney, anunció este viernes el primer ministro Anthony Albanese.

Albanese instó a los australianos a encender velas a las 18:47 del domingo 21 de diciembre, "exactamente una semana después de que se produjera el ataque" perpetrado contra una multitud que celebraba la festividad judía de Janucá.

"Este día se trata de apoyar a la comunidad judía, abrazarlos y compartir su dolor con todos los australianos", dijo a los periodistas.

"Es un momento para hacer una pausa, reflexionar y afirmar que el odio y la violencia nunca definirán quiénes somos como australianos", aseguró.

Australia también planea un "día de luto nacional" por separado, que se prevé que se celebre en algún momento del nuevo año, dijo Albanese.

El primer ministro anunció un plan nacional de recompra para "adquirir el excedente de armas de fuego, las recién prohibidas y las ilegales".

La calificó como la mayor iniciativa de recuperación de armamento desde 1996, cuando Australia tomó medidas drásticas contra las armas a raíz de un tiroteo que causó la muerte de 35 personas en Port Arthur.

"Los terribles acontecimientos de Bondi demuestran que necesitamos retirar más armas de nuestras calles", justificó.

Un padre y su hijo, Sajid y Naveed Akram, están acusados de abrir fuego el domingo por la tarde en Bondi Beach, en un ataque calificado por las autoridades como antisemita y motivado por la ideología del grupo yihadista Estado Islámico.

Cientos de personas se lanzaron al océano frente a Bondi este viernes para formar un enorme círculo flotante como homenaje a las 15 personas asesinadas.

Los nadadores y surfistas remaron formando la figura mientras se balanceaban en el suave oleaje matutino, salpicando agua y gritando emocionados.

"Mataron a víctimas inocentes, y hoy estoy nadando ahí fuera y formando parte de mi comunidad de nuevo para devolver la luz", dijo el consultor de seguridad Jason Carr a la AFP.

Carr dijo que dudó antes de volver al agua porque la gente todavía estaba de luto.

"Todavía estamos enterrando cadáveres. Pero sentí que era importante", añadió el hombre de 53 años.