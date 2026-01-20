Australia aprueba leyes más estrictas sobre armas y delitos de odio tras tiroteo de Bondi Beach

Por Christine Chen

SÍDNEY, 20 ene (Reuters) -

Australia promulgó nuevas leyes para la recompra nacional de armas, controles de antecedentes más estrictos para la concesión de licencias de armas y medidas enérgicas contra los delitos motivados por el odio, en respuesta al peor tiroteo masivo ocurrido en el país en décadas en un festival judío el mes pasado.

Dos proyectos de ley para un control más estricto de las armas y medidas contra el odio fueron aprobados por la Cámara de Representantes y el Senado a última hora del martes, durante una sesión extraordinaria del Parlamento.

Las leyes de control de armas se aprobaron con el apoyo del partido de los Verdes, pese a la oposición de la coalición conservadora Liberal-Nacional. Las leyes contra el odio fueron aprobadas con el apoyo del partido Liberal.

Al presentar las reformas sobre las armas, el ministro del Interior, Tony Burke, afirmó que el ataque del 14 de diciembre en Bondi Beach, en el que murieron 15 personas, fue perpetrado por individuos con "odio en el corazón y armas en las manos".

"Los trágicos sucesos de Bondi exigen una respuesta global por parte del gobierno", declaró Burke. "Como gobierno debemos hacer todo lo posible para contrarrestar tanto la motivación como el método".

Los atacantes, padre e hijo, presuntamente responsables del ataque contra las celebraciones judías de la Janucá, utilizaron potentes armas de fuego obtenidas legalmente, a pesar de que el hijo había sido examinado previamente por la agencia de espionaje australiana.

El primer ministro, Anthony Albanese, convocó al Parlamento para una sesión extraordinaria de dos días con el fin de endurecer las medidas tras el tiroteo que conmocionó a la nación y provocó llamados para que se tomen más medidas sobre el control de armas y el antisemitismo.

El año pasado, Australia tenía la cifra récord de 4,1 millones de armas de fuego, según informó el gobierno el domingo, de las cuales más de 1,1 millones se encontraban en Nueva Gales del Sur, el estado más poblado y donde se produjo el ataque de Bondi.

(Editado en español por Carlos Serrano)