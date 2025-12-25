Australia: Arrestado por elogiar la masacre de Sídney en redes sociales

Un tribunal de Australia Occidental supo que la policía encontró seis armas de fuego con licencia, 4.000 cartuchos sin seguro y material antisemita en su domicilio, según informes de medios locales.

Los investigadores allanaron el domicilio del sospechoso el martes, según informó la policía de Australia Occidental en un comunicado.

Fue acusado de intento de acoso racial, porte o posesión de un arma prohibida y no guardar un arma de fuego ni material relacionado.

El sospechoso, identificado por los medios locales como Martin Thomas Glynn, de 39 años y residente de Perth, compareció ayer ante el Tribunal de Magistrados de Fremantle.

En una publicación en redes sociales, expresó su "total apoyo" al tiroteo masivo del 14 de diciembre en un festival judío en Bondi Beach, en el que murieron 15 personas, según informes de prensa.

Según informes, Glynn declaró ante el tribunal que no tenía intención de dañar a nadie y que intentaba contrastar el ataque de Bondi con las muertes de palestinos en Gaza.

Según medios locales, permaneció en prisión preventiva hasta su próxima audiencia en febrero.

El Comisionado de la Policía de Australia Occidental, coronel Blanch, aseguró que no se creía que formara parte de una red.

El primer ministro, Anthony Albanese, afirmó haber sido informado del arresto.

"El antisemitismo, el odio y las ideologías violentas no tienen cabida en Australia", declaró. (ANSA).