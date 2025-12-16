Australia: Ataque inspirado por Estado Islámico, premier

El domingo por la noche, Sajid y Naveed Akram, padre e hijo, dispararon al menos 40 veces durante unos diez minutos contra una multitud reunida en la playa de Bondi para celebrar la festividad judía de Janucá, causando al menos 15 muertos y 42 heridos.

Las autoridades, que calificaron el ataque de "antisemita" y "terrorista", señalaron que el objetivo era sembrar el pánico entre la comunidad judía del país, aunque hasta ahora han brindado pocos detalles sobre las motivaciones profundas de los agresores.

Albanese habló este martes de una radicalización de ambos atacantes a partir de una "ideología de odio" previa al atentado. "Todo indica que estuvo motivado por la ideología del Estado Islámico", declaró el jefe de gobierno a la cadena pública ABC.

El vehículo hallado cerca de la playa de Bondi, registrado a nombre del atacante más joven, contenía dos banderas del EI y artefactos explosivos improvisados, informó Mal Lanyon, jefe de la policía del estado de Nueva Gales del Sur, que investiga un viaje reciente de los atacantes a Filipinas.

La Oficina de Inmigración en Manila confirmó este martes que ambos hombres viajaron al país entre el 1 y el 28 de noviembre, uno con pasaporte indio y el otro australiano, y que su destino final fue la región de Davao, en la isla de Mindanao.

Pequeños grupos de combatientes islamistas que juraron lealtad al Estado Islámico siguen activos en Mindanao, pese a la firma en 2014 de un acuerdo de paz entre el gobierno y el Frente Moro de Liberación Islámica.

Por su parte, la policía india indicó que Sajid Akram es ciudadano indio y que abandonó su ciudad natal de Hyderabad, en el sur del país, en 1998. Desde entonces mantuvo contactos limitados con su familia, según las autoridades, que añadieron que su hijo Naveed es ciudadano australiano.

El canciller indio, Subrahmanyam Jaishankar, de visita en Israel, expresó este martes sus "más sinceras y profundas condolencias" y subrayó que Nueva Delhi condena el ataque "con la mayor firmeza".

En Australia, crecen las preguntas sobre si las autoridades podrían haber actuado antes para impedir el atentado. Según Albanese, el atacante más joven, Naveed Akram, de 24 años, había sido objeto de verificaciones por parte de los servicios de inteligencia en 2019, sin que entonces se lo considerara una amenaza inmediata.

"Llamó su atención por sus vínculos con otras personas; dos de aquellos con quienes se relacionaba fueron imputados y encarcelados, pero él no fue considerado en ese momento un sospechoso potencial", explicó Albanese.

El día del ataque, el joven dijo a su madre que iba a la ciudad a pescar, según medios locales. En realidad, de acuerdo con las autoridades, se habría atrincherado junto a su padre en un departamento alquilado para preparar el atentado.

Armados con fusiles, ambos hombres acribillaron la playa durante diez minutos hasta que la policía abatió a Sajid, de 50 años. Naveed, detenido y gravemente herido, permaneció en coma en un hospital, bajo custodia policial, hasta que despertó en la mañana del martes.

No está claro en qué condiciones se encuentra y cuándo podría ser procesado formalmente.

El primer ministro visitó este martes a Ahmed Al Ahmed, convertido en un héroe en Australia y en el mundo tras lograr arrebatarle el fusil a uno de los atacantes. El gesto, captado en video, se volvió viral en las redes sociales.

"Somos un país valiente. Ahmed Al Ahmed encarna lo mejor de Australia", destacó Albanese.

Gravemente herido y postrado en una cama, Ahmed agradeció brevemente en árabe las muestras de apoyo en un video que circuló este martes en las redes sociales.

Los jefes de los estados y territorios australianos se reunieron el lunes y acordaron reforzar la "legislación sobre armas de fuego", que permitió a Sajid Akram poseer seis armas.

Australia no sufría una matanza de esta magnitud desde la masacre de Port Arthur en 1996, que dejó 35 muertos en Tasmania, en el sur del país. Aquel ataque derivó en un programa de recompra de armas y en nuevas restricciones sobre las armas semiautomáticas. (ANSA).