Australia aumenta la estimación de cosecha de trigo en casi 2.000.000 de toneladas

CANBERRA, 2 dic (Reuters) - Australia elevó el martes su previsión de producción nacional de trigo para esta temporada en unos 1,8 millones de toneladas métricas, a 35,6 millones de toneladas, consolidando las expectativas de una cosecha copiosa que se sumará a la abundante oferta mundial y presionará los precios.

En su informe trimestral sobre cosechas, la agencia gubernamental ABARES también elevó sus previsiones para la cosecha australiana de cebada en torno a 1,1 millones de toneladas, a 15,7 millones, y la producción de colza en unas 800.000 toneladas, a 7,2 millones.

Australia es uno de los mayores exportadores mundiales de los tres cultivos y se encuentra aproximadamente a mitad de su cosecha 2025/26. El trigo se utiliza principalmente para producir harina, la cebada para piensos y la colza para obtener aceite.

La abundante oferta contribuyó a que los futuros del trigo de referencia en Chicago alcanzaran en octubre su nivel más bajo desde 2020. Los precios de la cebada y la colza se están manteniendo mejor, sobre todo los de la cebada, cuyos fundamentos de oferta y demanda son más favorables.

"La producción nacional de cultivos de invierno se ha revisado al alza", dijo la Oficina Australiana de Economía y Ciencias Agrícolas y de Recursos (ABARES, por su sigla en inglés).

Esto se debe a las oportunas lluvias primaverales en las fases críticas de crecimiento y a las suaves temperaturas primaverales en la mayoría de las regiones de cultivo.

Según ABARES, la producción de trigo se situará un 4% por encima de los 34,1 millones de toneladas del año pasado, un 29% por encima del promedio decenal y la tercera mayor de todas las campañas registradas.

La producción de cebada debería ser un 18% superior a los 13,3 millones de toneladas de 2024/25, un 33% por encima del promedio decenal y la mayor de la historia.

La cosecha de colza va camino de ser la segunda mayor de la historia, superando en un 13% los 6,4 millones de toneladas del año pasado y en un 50% la media de los últimos 10 años, según ABARES.

La mediana de las estimaciones de cinco analistas poco antes de que ABARES publicara sus cifras era que Australia produciría 36,1 millones de toneladas de trigo, 15,75 millones de toneladas de cebada y 6,9 millones de toneladas de colza esta temporada.

ABARES también publicó previsiones para los cultivos de verano de Australia, según las cuales el país debería producir 2,6 millones de toneladas de sorgo en la próxima cosecha, un 4% menos que en 2024/25, 943.000 toneladas de algodón en rama, un 23% menos que en la temporada anterior, y 178.000 toneladas de arroz, un 66% menos.

Los fuertes descensos del algodón y el arroz se deben a la menor disponibilidad de agua de riego, según el informe. (Reporte de Peter Hobson; Editado en Español por Ricardo Figueroa)