Australia: Berrettini se baja

(di Vincenzo Piegari) (ANSA) - MELBOURNE, 18 GEN - Matteo Berrettini confirmó que no jugará el Abierto de Australia que está a punto de poner en marcha el cuadro principal, y dejó a Italia sin uno de sus máximos representantes en el primer Grand Slam de la temporada debido a una lesión abdominal, según él mismo informó.

"Lamento muchísimo tener que retirarme del Abierto de Australia, que me hubiese encantado jugar para sentir vuestro increíble aliento", destacó Berrettini, quincuagésimo sexto del ranking masculino que debía debutar el lunes frente al australiano Alex De Miñaur, sexto del escalafón.

Berrettini, quien en su mejor actuación en Melbourne se despidió en semifinales en 2022, al caer en cuatro sets frente al español Rafael Nadal, a la postre campeón (tras vencer en tercera ronda y en cinco sets al también español Carlos Alcaraz), agradeció también a los organizadores del torneo y prometió "volver a vernos muy pronto".

El ex número seis del mundo quedó a las puertas del debut esta vez, confirmando los rumores que circulaban desde el viernes, cuando debió desertar de un partido que disputaba ante el noruego Budkov Kjaer durante un evento paralelo en la denominada "Opening Week del Australian Open" por el problema físico que lo obligó a tirar la toalla.

Tras cancelar la conferencia de prensa previa, Berrettini emitió un comunicado en el que aclaró que se trata de una lesión abdominal que le impide "competir en un torneo al mejor de cinco sets" y lamentó "no poder jugar en Australia, un sitio que siempre fue especial para mí".

"Después de entrenarme duro durante cuatro semanas, estaba ansioso por saltar a la cancha, pero no podrá ser y espero que esta situación no me obligue a permanecer inactivo por mucho tiempo", auguró el italiano al aludir a una dolencia similar a la que forzó su retiro previo en otros torneos, como el ATP Finals de 2021 o el Abierto de Italia de 2025.

Una situación que lo aquejó en los últimos años y que hoy le dejó allanado el camino al estadounidense Mackenzie McDonald (113), quien será su reemplazante en el duelo frente a De Miñaur del lunes, día en el cual hará su debut el serbio Novak Djokovic, quien en 2023 conquistó su décima y última corona en Melbourne.

Será la vigesimoprimera participación del legendario tenista de 38 años, único varón en celebrar 24 títulos de Grand Slam, que hará su estreno ante el español Pedro Martínez (71), aunque "Nole" reconoce en la previa que no tiene las mismas expectativas que tuvo en los años previos.

"Mi historia en el Abierto de Australia es increíble desde que jugué por primera vez el torneo en 2005 (tres años antes de su primera consagración, Ndr), cuando enfrenté (al ruso) Marat Safin, quien después se consagró campeón. Ha sido un largo viaje, plagado de éxitos, y por eso adoro jugar aquí", confesó Djokovic.

El actual número cuatro del mundo reconoció: "Sé que cuando estoy bien puedo ganarle a cualquiera, de otro modo no seguiría compitiendo. Sigo teniendo el fuego sagrado, aunque soy consciente del nivel en el que están jugando (el italiano Jannik) Sinner y (el español Carlos) Alcaraz, pero no me siento derrotado de antemano, especialmente aquí".

Para despejar cualquier duda, Djokovic admitió que tuvo "un pequeño problema que me impidió jugar el torneo en Adelaida, pero está todo bien" y afirmó que no está pensando en convertirse en el único tenista de la historia en llegar a 25 títulos de Grand Slam.

"Se está hablando mucho de eso, pero yo estoy enfocado en aquello que gané y no en lo que podría llegar a ganar.

Obviamente, mentiría si dijese que no sería un sueño llegar a esa cifra, pero 24 Grand Slams no me parecen un número despreciable", comentó con ironía.

"Voy a tratar de sacarme de encima las presiones inútiles", completó "Nole", al admitir que "para competir con ellos (Sinner y Alcaraz, Ndr), me falta un poco más de combustible en las piernas, siendo sincero. Pero siempre daré lo mejor de mí, como lo hice el año pasado, cuando creo haberle dado batalla a ambos", agregó.

"Mi prioridad ahora es cuidar mi físico y jugar cada partido como si fuese una final, sin gastar energías inútilmente y esperando llegar lo más lejos que sea posible para poder tener una nueva chance de desafiarlos", agregó al aludir una vez más al italiano y al español, la nueva generación que hoy domina en el circuito.

Sinner, número dos del mundo, lo sucedió en el trono de Australia en 2024 y repitió en la pasada edición, razón por la cual llega como gran candidato, mientras que Alcaraz intentará sacarse la espina de no haber podido ganar nunca este torneo, único Grand Slam en el que aún no celebró tras haberlo hecho por partida doble en el US Open, Wimbledon y Roland Garros.

El italiano saltará al ruedo el martes frente al francés Hugo Gaston (94), en una jornada en la que también harán su estreno Lorenzo Musetti (5), Lorenzo Sonego (40), Luciano Darderi (24), Luca Nardi (108) y Elisabetta Cocciaretto (80), flamante campeona del WTA 250 de Hobart.

Matteo Arnaldi (65) lo hará el lunes frente al ruso Andrey Rublev (14), al igual que Mattia Bellucci (76), que chocará con el noruego Casper Ruud (13) y Francesco Maestrelli (141) con el francés Térence Atmane (64), en una jornada en la que Flavio Cobolli (22) se medirá con Arthur Fery (185) y Jasmine Paolini (7) con la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich (102). (ANSA).