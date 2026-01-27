Australia cancela visa de influencer israelí

Australia canceló la visa de un influencer israelí que hace campaña contra el islam, al afirmar que no aceptará visitantes que llegan a promover el odio en el país.

Sammy Yahood, quien ha asegurado en redes sociales que el islam es una "ideología repugnante", dijo el lunes que su visa fue cancelada tres horas antes de la partida de su vuelo desde Israel.

Yahood voló a Abu Dabi, pero se le impidió tomar el vuelo de conexión a Australia.

"Esta es una historia de tiranía, censura y control", publicó Yahood en X.

El ministro del Interior, Tony Burke, afirmó en un comunicado enviado el martes a la AFP que quien quiera visitar Australia deberá solicitar la visa correcta y llegar por las razones correctas.

"Propagar el odio no es una buena razón para venir", afirmó.

Australia endureció este mes sus leyes contra los crímenes de odio en respuesta al asesinato de 15 personas que celebraban la janucá el 14 de diciembre en la playa de Bondi, en Sídney.

La conservadora Asociación Judía Australiana, que invitó al influencer a hablar, dijo que "condena fuertemente" la decisión del gobierno del primer ministro Anthony Albanese.

Criticó también la cancelación de las visas de otros visitantes judíos, incluido el político israelí de extrema derecha Simcha Rothman, quien fue bloqueado el año pasado.