Australia celebra día de luto por las víctimas del atentado en playa de Sídney

Los australianos guardarán silencio a la luz de las velas este jueves, en una jornada de luto nacional por las 15 personas asesinadas por dos hombres armados que abrieron fuego en un festival judío en la famosa playa de Bondi en Sídney.

Con las banderas a media asta, las autoridades pidieron a millones de personas que participen en un minuto de silencio a las 19:01 de la costa este (08:01 GMT), por las víctimas del tiroteo sucedido el 14 de diciembre, el más mortífero de Australia en tres décadas.

Se encenderán velas en las ventanas y en las puertas de las casas en todo el país.

Los sobrevivientes, las familias y los servicios de emergencia se unirán a los líderes políticos y comunitarios en una ceremonia en la Ópera de Sídney bajo el lema "La luz vencerá".

Un hombre y su hijo, Sajid y Naveed Akram, están acusados de disparar contra una multitud que celebraba la festividad judía de Janucá en Bondi Beach, inspirados por la ideología del Estado Islámico.

El padre, de 50 años y de nacionalidad india, murió por disparos de la policía durante el ataque. Su hijo Naveed, un australiano de 24 años, permanece detenido acusado de 15 asesinatos y varios otros cargos.

"Cuando miramos Bondi, no solo vemos una playa", dijo el primer ministro australiano, Anthony Albanese. "Este es un lugar donde nada debería romperse excepto las olas. Pero esa noche se rompieron muchas cosas", aseguró a los periodistas.

Entre las víctimas se encontraban un superviviente del Holocausto de 87 años, una pareja que se enfrentó a uno de los hombres armados y una niña de 10 años, Matilda, descrita en su funeral como un "rayo de sol".

Albanese, que pronunciará un discurso en el evento de la Ópera, ha recibido críticas por la falta de rapidez en la lucha contra el antisemitismo antes del ataque.

Desde el tiroteo, ha acordado crear una comisión real de investigación de alto nivel.