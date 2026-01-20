Australia cierra decenas de playas de la costa este tras varios ataques de tiburón

Por Alasdair Pal

SÍDNEY, 20 ene (Reuters) -

Decenas de playas de la costa este de Australia, incluida la de Sídney, cerraron el martes tras cuatro ataques de tiburón en dos días, ya que las fuertes lluvias dejaron el agua turbia y más propensa a atraer a los animales.

Las playas de Port Macquarie, a unos 400 kilómetros al norte de Sídney, se cerraron después de que un hombre fuera mordido mientras practicaba surf ese mismo día. Permanece hospitalizado en estado estable, según las autoridades sanitarias.

"Si piensa en darse un baño, vaya a una piscina local porque, en este momento, estamos avisando de que las playas no son seguras", dijo el martes a la prensa Steven Pearce, director ejecutivo de Surf Life Saving New South Wales (NSW).

"La calidad del agua es tan mala que favorece la actividad de algunos tiburones toro."

Los cierres se producen en pleno verano austral, cuando las playas de Australia suelen estar repletas de lugareños y turistas.

ATAQUES DE TIBURÓN

El lunes por la noche, los servicios de emergencia acudieron a una playa de Manly, en Sídney, tras recibir informaciones de que un surfista de unos 20 años había sido mordido por un tiburón. Max White, testigo presencial, dijo que otro surfista había mantenido con vida al hombre utilizando la cuerda de su tabla como torniquete improvisado para contener la hemorragia.

"Respiraba, pero estaba inconsciente, y nosotros ... intentamos mantenerlo despierto", dijo a la cadena estatal ABC.

Los paramédicos atendieron al hombre por las graves heridas sufridas en las piernas antes de trasladarlo al hospital en estado crítico.

También el lunes, un niño de 10 años salió ileso después de que un tiburón lo derribara de su tabla de surf y mordiera un trozo, mientras que un día antes, otro niño quedó en estado crítico tras ser mordido en una playa de la ciudad.

Todas las playas de Northern Beaches, una zona municipal situada en la costa norte de Sídney, permanecerán cerradas hasta nuevo aviso, según informó la policía.

AGUA SALOBRE

Los ataques de tiburón ocurrieron tras varios días de fuertes lluvias que bañaron el puerto y las playas cercanas, creando las condiciones ideales para los tiburones toro, sospechosos de estar detrás de algunos de los ataques. Esta especie prospera en aguas salobres.

Los tiburones no suelen atacar a los humanos, pero el agua turbia reduce su visibilidad y aumenta el riesgo de que choquen con algo, momento en el que "a la defensiva o por curiosidad muerden y luego vuelven a morder", escribió Chris Pepin-Neff, académico y experto en el comportamiento de los tiburones, en una columna del periódico Sydney Morning Herald.

Las lluvias torrenciales también aumentan los vertidos de aguas residuales, que arrastran peces cebo de los que se alimentan los tiburones, añadía.

En Australia se producen unos 20 ataques de tiburón al año, de los que menos de tres son mortales, según datos de grupos conservacionistas. Estas cifras se ven eclipsadas por los ahogamientos en las playas del país.

(Información de Alasdair Pal en Sídney; edición de Himani Sarkar; edición en español de María Bayarri Cárdenas)