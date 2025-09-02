Australia combatirá los desnudos creados con IA y el acoso en línea

Australia anunció este martes que exigirá a los gigantes tecnológicos que impidan la utilización de herramientas en línea para crear imágenes de desnudos generadas por inteligencia artificial (IA) o para acosar a las personas.

El gobierno colaborará con la industria para desarrollar una nueva legislación contra estas "tecnologías abominables", afirmó en un comunicado, sin proporcionar un calendario.

"No hay lugar para aplicaciones y tecnologías que se utilicen únicamente para abusar, humillar y dañar a las personas, especialmente a nuestros hijos", afirmó la ministra australiana de Comunicaciones, Anika Wells.

El uso de aplicaciones conocidas como "Nudify", herramientas de IA que desnudan digitalmente a las personas, se ha disparado en internet, junto con advertencias sobre el aumento de las estafas por sextorsión dirigidas a los menores.

El gobierno australiano utilizará "todos los medios a su alcance" para restringir el acceso a esas plataformas y responsabilizará a las empresas tecnológicas de bloquearlas, afirmó Wells.

Una encuesta reciente de Save the Children reveló que uno de cada cinco jóvenes en España ha sido víctima de desnudos "deepfake" o ultrafalsos, imágenes que se comparten en línea sin su consentimiento.

Australia ha estado a la vanguardia de los esfuerzos mundiales para frenar los daños de internet, especialmente los dirigidos a los niños.

El país aprobó en noviembre leyes históricas que restringen el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales, una de las medidas más duras del planeta contra sitios populares como Facebook, Instagram, YouTube y X.

djw/oho/arm/pc