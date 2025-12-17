Australia.- Comienzan en Australia los funerales de las víctimas del tiroteo de la playa de Bondi

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) - Los funerales de las quince víctimas mortales que dejó el tiroteo registrado el domingo en la playa de Bondi, en la ciudad australiana de Sídney, han comenzado este miércoles con el del rabino Eli Schlanger, que se encontraba en la zona celebrando la festividad judía de Janucá cuando se produjo el ataque. Miles de personas han acudido a la ceremonia por la muerte de Schlanger, que ha tenido lugar en la sinagoga Chabad, situada en Bondi y donde se ha registrado un amplio despliegue policial para garantizar la seguridad a lo largo de la mañana, según informaciones de la cadena de televisión ABC. Así, decenas de policías se encuentran en el interior y los alrededores de la sinagoga a medida que avanza el evento. La calle, que se encuentra a tan solo un kilómetro del lugar del ataque, ha sido cerrada de momento para gestionar mejor el tráfico. Varios políticos australianos han acudido a la ceremonia, entre ellos el ex primer ministro Scott Morrison. De momento, otras 22 personas continúan ingresadas en un hospital de la ciudad, nueve de ellas en estado crítico. Schlanger, de 41 años, llevaba 18 años trabajando en la sinagoga de Chabad y tenía varios hijos, entre ellos un bebé de tan solo dos meses. Los investigadores apuntan a que los atacantes, un hombre de 50 años y su hijo de 24, se habían radicalizado tras viajar al sur de Filipinas, donde habrían recibido "entrenamiento terrorista", unas declaraciones que han sido duramente criticadas por Manila.