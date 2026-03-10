Australia concede visados humanitarios a cinco futbolistas de la selección femenina iraní

Por Praveen Menon y Katharine Jackson

SÍDNEY/WASHINGTON, 10 mar (Reuters) - Australia concedió el martes visados humanitarios a cinco futbolistas iraníes después de que solicitaran asilo por temor a ser perseguidas a su regreso a casa por negarse a cantar el himno nacional en un partido de la Copa de Asia.

"Los australianos se han conmovido por la difícil situación de estas valientes mujeres", declaró el primer ministro australiano, Anthony Albanese, en una rueda de prensa celebrada el martes en Canberra, un día después de que la policía ayudara a rescatar a las mujeres de sus supervisores del Gobierno iraní.

"Aquí están a salvo y deben sentirse como en casa."

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió a Albanese por permitir que las mujeres se quedaran y afirmó en redes sociales que Estados Unidos estaba dispuesto a acoger a las jugadoras si Australia no lo hacía.

Las autoridades australianas identificaron a las jugadoras como Zahra Sarbali Alishah, Mona Hamoudi, Zahra Ghanbari, Fatemeh Pasandideh y Atefeh Ramezanizadeh. Según las autoridades, se encuentran en un lugar no revelado bajo protección policial.

Albanese dijo que también se ofrecía ayuda a las demás jugadoras que se encontraban actualmente en Australia con la selección nacional iraní, pero que dependía de ellas aceptarla.

Las imágenes de televisión mostraron a varias otras jugadoras iraníes saliendo de su hotel en la ciudad nororiental de Gold Coast en un autobús el martes por la tarde. No estaba claro qué jugadoras iban en el autobús ni adónde se dirigían.

El ministro del Interior, Tony Burke, publicó fotos en su cuenta de X en las que aparecía posando con las cinco jugadoras tras concederles los visados.

Dijo que el Gobierno había mantenido conversaciones secretas con las jugadoras durante días, pero reconoció que huir era una decisión difícil para ellas.

"Aunque la oferta sigue vigente para otras integrantes del equipo, es muy posible y, de hecho, probable que no todas las mujeres del equipo decidan aprovechar la oportunidad que les ofrece Australia", dijo.

"MUY BUEN TRABAJO"

Trump publicó inicialmente en las redes sociales que Australia estaba "cometiendo un terrible error humanitario" al permitir que el equipo fuera enviado de vuelta a casa, aparentemente sin saber que Australia había estado manteniendo conversaciones secretas con las mujeres durante varios días.

Trump dijo que las integrantes del equipo "probablemente serían asesinadas" si se veían obligadas a regresar a Irán. "Estados Unidos las acogerá si ustedes no lo hacen", añadió.

En una publicación posterior, Trump dijo que había hablado con Albanese y que el líder australiano estaba "haciendo un muy buen trabajo en relación con esta situación tan delicada".

Albanese dijo que Trump le llamó justo antes de las 2 de la madrugada (1500 GMT del lunes).

"Pude transmitirle las medidas que habíamos tomado en las últimas 48 horas, y que cinco miembros del equipo habían solicitado ayuda, la habían recibido y se encontraban a salvo", dijo Albanese.

La campaña del equipo iraní en la Copa Asiática, organizada por Australia, comenzó justo cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra Irán, en los que murió el líder supremo de la República Islámica, Alí Jamenei. El domingo quedaron fuera del torneo tras perder por 2-0 contra Filipinas. Aficionados al fútbol y agencias gubernamentales comenzaron a expresar su preocupación por el bienestar del equipo después de que fueran tildadas de "traidoras en tiempos de guerra" en la televisión estatal por negarse a cantar el himno nacional antes de su primer partido contra Corea del Sur.

(Información de Katharine Jackson, Renju Jose y Praveen Menon; información adicional de David Brunnstrom en Washington y Parisa Hafezi en Dubái; redacción de Michelle Nichols y David Brunnstrom; edición de Ed Osmond, Ken Ferris, Shri Navaratnam y Stephen Coates; edición en español de Jorge Ollero Castela)