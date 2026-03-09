Australia concederá visados a 5 jugadoras de fútbol iraníes tras la petición de Trump

Sídney, 10 mar (Reuters) - Australia acordó el martes conceder visados a cinco futbolistas iraníes para que permanezcan en el país, después de que el presidente estadounidense Donald Trump instara a Canberra a no devolverlas a Teherán por motivos de seguridad.

El ministro del Interior, Tony Burke, dijo a periodistas que las demás integrantes del equipo eran bienvenidas a quedarse en Australia, país en el que el equipo se encuentra para disputar la Copa Asiática.

Trump dijo el lunes que había hablado con el primer ministro australiano, Anthony Albanese, sobre la selección femenina de fútbol de Irán, tras las noticias de que cinco jugadoras habían solicitado asilo en Australia.

(Reporte de Renju Jose en Sídney; edición en español de Raúl Cortés Fernández)