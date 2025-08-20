Australia critica duramente a Netanyahu en disputa diplomática

Australia criticó duramente el miércoles al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por calificar como débil al gobernante del país de Oceanía, y sostuvo que ser fuerte es más que "cuántas personas puedes hacer estallar".

La relación entre estos dos aliados tradicionales entró en conflicto desde que Australia anunció la semana pasada que reconocería al Estado palestino.

Netanyahu escaló drásticamente la guerra verbal el martes al calificar al primer ministro australiano, Anthony Albanese, como un "político débil que traicionó a Israel".

El ministro australiano del Interior, Tony Burke, replicó el miércoles que la declaración es propia de un líder frustrado "despotricando".

"La fortaleza no se mide por cuántas personas puedes hacer estallar o cuántos niños puedes dejar hambrientos", declaró Burke a la televisión nacional ABC.

En los años 1950, Australia acogió a judíos que huían del Holocausto.

La ciudad de Melbourne llegó a albergar la mayor población mundial per cápita de sobrevivientes del Holocausto fuera de Israel.

Netanyahu se enfureció cuando Australia anunció que reconocería en septiembre al Estado palestino, siguiendo compromisos similares de Francia, Canadá y Reino Unido.

Las relaciones entre ambos países se deterioraron desde ese anuncio.

Australia canceló el lunes la visa del político israelí de extrema derecha Simcha Rothman, alegando que su gira de charlas "propagaría la división".

Un día después, Israel revocó las visas de los diplomáticos australianos ante la Autoridad Palestina.

Posteriormente, Netanyahu arremetió en redes sociales contra su colega australiano. "La historia recordará a Albanese por lo que es: un político débil que traicionó a Israel y abandonó a los judíos de Australia", publicó Netanyahu en X.