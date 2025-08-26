Australia culpa a Irán de dos ataques antisemitas y promete expulsar a su embajador

SÍDNEY, 26 ago (Reuters) -

Australia dijo el martes que expulsaría al embajador de Irán mientras el primer ministro Anthony Albanese acusó a Teherán de ejecutar dos ataques antisemitas en las ciudades clave de Sídney y Melbourne.

Desde que comenzó la guerra entre Israel y Gaza en octubre de 2023, hogares, escuelas, sinagogas y vehículos australianos han sido blanco de actos de vandalismo antisemita e incendios provocados.

La agencia de seguridad de Australia había reunido información creíble de que el Gobierno iraní había dirigido al menos dos ataques, dijo Albanese en una rueda de prensa.

"Irán ha tratado de ocultar su participación, pero la (Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad) evalúa que estuvo detrás de los ataques contra la Lewis Continental Kitchen en Sídney el 20 de octubre del año pasado y la Sinagoga Adass Israel en Melbourne el 6 de diciembre".

Añadió que la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad consideraba probable que Irán hubiera dirigido otros ataques.

"Fueron actos de agresión extraordinarios y peligrosos orquestados por una nación extranjera en suelo australiano", dijo Albanese. "Fueron intentos de socavar la cohesión social y sembrar la discordia en nuestra comunidad".

Australia ha suspendido las operaciones en su embajada en Teherán y todos sus diplomáticos se encuentran a salvo en un tercer país, declaró Albanese, añadiendo que su Gobierno designaría a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Teherán como organización terrorista. (Información de Christine Chen en Sydney; edición de Christian Schmollinger y Clarence Fernandez; editado en español por Irene Martínez)