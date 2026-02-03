Australia da marcha atrás con un alza de tipos y los mercados apuestan por más subidas

Por Stella Qiu y Wayne Cole

SÍDNEY, 3 feb (Reuters) -

El banco central de Australia se vio obligado ⁠a dar marcha atrás ⁠y subir los tipos de interés el martes en su lucha por controlar la inflación en una economía con restricciones ⁠de oferta, lo ‌que ​ha llevado a los mercados a apostar por nuevas subidas este año.

El ​Banco de la Reserva de Australia (RBA, por sus siglas en inglés) ‌se une ahora al Banco de Japón ‌como el banco central del mundo ​desarrollado que está aplicando una política monetaria de endurecimiento en este momento. Los mercados siguen descontando recortes de tipos en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, mientras que se espera que el Banco Central Europeo mantenga una pausa prolongada.

Al concluir la reunión de política monetaria de febrero, el RBA subió los tipos de interés en 25 ⁠puntos básicos, hasta el 3,85%, en una decisión unánime, lo que supone la primera subida en ​dos años y se produce solo seis meses después de su última bajada en agosto.

El banco central añadió que no estaba claro si las condiciones financieras eran restrictivas.

Sin embargo, la gobernadora Michele Bullock no se pronunció sobre las perspectivas de nuevas subidas de tipos, a pesar de que las nuevas ⁠previsiones económicas del RBA se basaban en un mayor endurecimiento de la política ​monetaria para devolver la inflación al rango objetivo del 2% al 3%.

"No sé si se trata de un ciclo (de endurecimiento). Sin duda se trata de un ajuste, y supervisará ‍activamente (los datos)", dijo Bullock en una rueda de prensa tras la decisión.

"Nos encontramos en una situación en la que creemos que podríamos estar en un punto neutro en términos de condiciones financieras."

Los mercados habían apostado por una probabilidad del 78% de una ​subida el martes, dado que la inflación sorprendió al alza en el cuarto trimestre, mientras que el desempleo alcanzó su nivel más bajo en siete meses en diciembre.

(Información de Stella Qiu; ‍edición de Shri Navaratnam; edición en español de Jorge Ollero Castela)