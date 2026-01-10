Australia declara estado de desastre por los incendios forestales

Las autoridades de Australia declararon el sábado el estado de desastre después de que los incendios forestales que azotan el sureste del país destruyeran viviendas y arrasaran vastas extensiones de bosque.

Una ola de calor con temperaturas que superaron los 40°C ha afectado esta semana a millones de personas en el estado de Victoria, con vientos cálidos que avivaron algunos de los fuegos más peligrosos desde los incendios del denominado "Verano Negro" en 2019.

Uno de los incendios recientes más destructivos ya calcinó casi 150.000 hectáreas cerca de Longwood, una región cubierta de bosques nativos.

Los equipos de bomberos han comenzado a evaluar los daños, y los primeros informes indican que al menos 20 casas quedaron destruidas en la pequeña localidad de Ruffy, a unas dos horas por carretera de la capital del estado, Melbourne.

La primera ministra de Victoria, Jacinta Allan, declaró este sábado el estado de desastre, que otorga a los bomberos poderes de emergencia para forzar las evacuaciones.

"Se trata de una sola cosa: proteger las vidas de los habitantes", afirmó. "Y esto envía un mensaje claro: si te han dicho que te vayas, vete".

Tres personas, incluido un niño, están desaparecidas en una de las zonas más afectadas del estado.

Aunque las condiciones habían mejorado el sábado por la mañana, más de 30 incendios forestales seguían activos.

Los peores fuegos se han limitado a zonas rurales poco pobladas, donde las localidades apenas superan unos cientos de habitantes.

Fotos tomadas esta semana mostraban el cielo nocturno teñido de naranja mientras las llamas cerca de Longwood arrasaban el bosque.

"Había brasas cayendo por todas partes. Era aterrador", relató el ganadero Scott Purcell a la cadena australiana ABC.