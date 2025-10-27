Australia demanda a Microsoft por oferta engañosa de inteligencia artificial

El organismo australiano de regulación de competencia acusó el lunes a Microsoft de engañar al público para que pague más por usar su sistema de inteligencia artificial (IA) Copilot.

La autoridad indicó que presentó la demanda en la Corte Federal contra Microsoft Australia y su pariente Microsoft Corp.

El gigante del software fue acusado de divulgar mensajes "falsos o engañosos" a unos 2,7 millones de suscriptores australianos de planes con renovación automática de Microsoft 365, que incluye una serie de servicios.

Microsoft supuestamente dijo a sus clientes que tienen dos opciones: pagar extra por Microsoft 365 con Copilot, o cancelar totalmente la suscripción.

Pero existe una tercera opción parcialmente oculta, la cual resulta visible solo cuando los usuarios comienzan a cancelar las otras: mantener el plan "Clásico" sin Copilot por el precio original, señaló en un comunicado la Comisión Australiana de Competencia y Consumo.

"Microsoft omitió deliberadamente las referencias al plan Clásico en sus comunicaciones y ocultó su existencia hasta después de que los suscriptores iniciaran su proceso de cancelación para aumentar el número de consumidores en los planes más caros con Copilot integrado", dijo la presidenta de la comisión Gina Cass-Gottlieb.

"Las aplicaciones de Microsoft Office incluidos en las suscripciones de 365 son esenciales en la vida de muchas personas y, dado que hay pocos sustitutos cancelar la suscripción es una decisión que muchos no tomarían a la ligera", agregó.

La suscripción anual de planes de Microsoft 365 que incluyen Copilot son entre 29% y 45% más caros que los que no lo tienen, según la comisión.

Microsoft se expone a multas de 50 millones de dólares australianos (US$30 millones) por cada violación de la normativa de defensa del consumidor.

Microsoft no respondió inicialmente a las consultas de AFP sobre el tema.

djw/dhw/mas/mar