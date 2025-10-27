Australia deniega visado a jugador neerlandés de vóley playa condenado por violación

Australia denegó el visado a un jugador neerlandés de vóley playa, condenado por violación de una menor en 2016, de cara a los Mundiales de vóley playa, en Adelaida, del 14 al 23 de noviembre, anunció este lunes la federación neerlandesa.

Steven van de Velde, de 31 años, tenía 19 cuando fue declarado culpable de haber mantenido relaciones sexuales con una niña de 12 años.

Cumplió una parte de su condena en el Reino Unido antes de ser trasladado a Países Bajos, donde salió finalmente en libertad y regresó al vóley en 2017.

"Éramos conscientes de ese riesgo", declaró la federación neerlandesa en un comunicado, habida cuenta de la estricta política de Australia en materia de expedición de visados a las personas con condenas en su haber.

"Fuimos informados de su decisión de no concederle el visado. Lo lamentamos, pero no nos queda otra que aceptarlo", declaró la directora técnica de la federación, Heleen Crielaard.

El jugador había reconocido que se trató "del mayor error de su joven vida". "No puedo volver atrás, así que debo asumir las consecuencias", había dicho.

La participación de Steven van de Velde en los Juegos Olímpicos de París 2024 ya suscitó el debate sobre la admisión en los Juegos de deportistas con condenas por abusos sexuales. Durante su primer partido fue abucheado y se le prohibió alojarse en la Villa Olímpica.

