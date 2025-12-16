Australia dice que ataque contra celebración judía estuvo inspirado por grupo Estado Islámico

MELBOURNE, Australia (AP) — El ataque contra una festividad judía en Australia fue un ataque terrorista inspirado por el Estado Islámico, declaró el martes la policía del país.

Los sospechosos del ataque que dejó 15 muertos eran un padre y un hijo, de 50 y 24 años, según han informado las autoridades. El hombre mayor, a quien los funcionarios estatales identificaron como Sajid Akram, fue abatido a tiros. Su hijo estaba siendo tratado en un hospital.

Una conferencia de prensa de líderes políticos y de las fuerzas del orden el martes fue la primera vez que los funcionarios confirmaron sus creencias sobre las ideologías de los sospechosos. El primer ministro Anthony Albanese indicó que las declaraciones se basaban en pruebas obtenidas, incluyendo "la presencia de banderas del Estado Islámico en el vehículo que ha sido incautado".

Todavía hay 25 personas siendo tratadas en hospitales después de la masacre del domingo, 10 de ellas en estado crítico. Tres de ellas son pacientes en un hospital infantil.

También entre ellos se encuentra Ahmed al Ahmed, quien fue capturado en video enfrentándose y desarmando a un agresor, antes de apuntar al atacante con su arma y dejarla en el suelo.

Las víctimas tenían edades comprendidas entre los 10 y los 87 años. Estaban asistiendo a un evento de Janucá en Bondi Beach en Sídney, la playa más famosa de Australia, cuando se escucharon los disparos el domingo.

Llamadas a leyes de armas más estrictas

Albanese y los líderes de algunos estados de Australia se han comprometido a endurecer las ya estrictas leyes de armas del país en lo que serían las reformas más amplias desde que un tirador mató a 35 personas en Port Arthur, Tasmania, en 1996. Desde entonces, los tiroteos masivos en Australia han sido infrecuentes.

Los funcionarios divulgaron más información a medida que crecían las preguntas y la ira del público en el tercer día después del ataque sobre cómo los sospechosos pudieron planear y llevar a cabo el ataque y si los judíos australianos habían sido suficientemente protegidos del creciente antisemitismo.

Albanese anunció planes para restringir aún más el acceso a las armas, en parte porque se descubrió que el sospechoso mayor había acumulado su arsenal de seis armas legalmente.

"Los presuntos asesinos, insensibles en la forma en que supuestamente coordinaron su ataque, parecían no tener en cuenta la edad o la capacidad de sus víctimas", señaló el martes la comisionada de la policía federal de Australia, Krissy Barrett. "Parece que solo les interesaba acumular la mayor cantidad posible de muertes".

Las autoridades investigan el viaje de los sospechosos a Filipinas

Los sospechosos viajaron a Filipinas el mes pasado y las razones de su viaje y a dónde fueron serán investigadas, reveló Mal Lanyon, el comisionado de policía del estado de Nueva Gales del Sur.

También confirmó que un vehículo retirado de la escena, registrado a nombre del sospechoso más joven, contenía dispositivos explosivos improvisados.

"También confirmo que contenía dos banderas caseras del Estado Islámico", dijo Lanyon.

La Oficina de Inmigración de Filipinas confirmó el martes que Sajid Akram viajó al país del 1 al 28 de noviembre junto con Naveed Akram, de 24 años, dando la ciudad de Davao como su destino final. Las autoridades australianas no han nombrado al sospechoso más joven.

Grupos de militantes separatistas musulmanes, incluido Abu Sayyaf en el sur de Filipinas, una vez expresaron su apoyo al grupo Estado Islámico y han acogido a pequeños números de combatientes extranjeros de Asia, Oriente Medio y Europa en el pasado.

Sin embargo, décadas de ofensivas militares han debilitado considerablemente a Abu Sayyaf y otros grupos armados similares, y los funcionarios militares y policiales filipinos dicen que no ha habido indicios recientes de militantes extranjeros en el sur del país.

Albanese visita al hombre que enfrentó al tirador

Anteriormente, Albanese visitó a al Ahmed en un hospital. Albanese sostuvo que el dueño de una frutería nacido en Siria, de 42 años, tenía programada otra cirugía el miércoles por heridas de escopeta en su hombro izquierdo y parte superior del cuerpo.

"Fue un gran honor conocer a Ahmed al Ahmed. Es un verdadero héroe australiano", aseguró Albanese a los periodistas después de una reunión de 30 minutos con él y sus padres.

"Somos un país valiente. Ahmed al Ahmed representa lo mejor de nuestro país. No permitiremos que este país se divida. Eso es lo que buscan los terroristas. Nos uniremos. Nos abrazaremos y superaremos esto", agregó Albanese.

Salvavidas elogiados por sus acciones durante la masacre

Los famosos salvavidas de camisa azul de Bondi Beach recibieron elogios a medida que surgían más historias de sus acciones durante el tiroteo.

Un salvavidas de turno, identificado por la cuenta de Instagram de la organización como Rory Davey, realizó un rescate en el océano durante el tiroteo completamente vestido, hacia el mar.

Otro salvavidas, Jackson Doolan, publicó en sus redes sociales una foto tomada mientras corría descalzo y con un botiquín de primeros auxilios desde la playa de Tamarama, a una milla de distancia, hacia Bondi mientras continuaba la masacre.

"Estos chicos son miembros de la comunidad y no se trata del surf", apuntó Anthony Caroll, una de las estrellas de un popular programa de reality llamado "Bondi Rescue", a Sky News el martes. "Escucharon los disparos y dejaron la playa y vinieron aquí, al lugar del crimen, poniéndose en peligro mientras volaban las balas".

Australianos se inscriben para donar sangre, lloran en el lugar del tiroteo

El embajador de Israel en Australia, Amir Maimon, visitó el lugar de la masacre el martes y fue recibido por líderes judíos.

"No estoy seguro de que mi vocabulario sea lo suficientemente amplio para expresar cómo me siento. Mi corazón está destrozado porque la comunidad judía, los australianos de fe judía, la comunidad judía también es mi comunidad", aseveró Maimon.

Miles de personas han visitado Bondi de todos los ámbitos de la vida desde la tragedia para rendir homenaje y depositar flores en un memorial improvisado.

Uno de los visitantes el martes fue el ex primer ministro John Howard, quien fue responsable de la revisión de las leyes de armas de 1996 y de una recompra asociada de armas recién prohibidas.

Tras el tiroteo del domingo, un número récord de australianos se inscribieron para donar sangre. Solo el lunes se reservaron cerca de 50.000 citas, más del doble del récord anterior, dijo la organización nacional de donación Lifeblood a The Associated Press.

Casi 1.300 personas se inscribieron para donar por primera vez. Tal fue el entusiasmo en la ubicación de Lifeblood en Bondi que las citas para donar sangre no estaban disponibles antes del 31 de diciembre, según el sitio web de la organización.

Un total de 7.810 donaciones de sangre, plasma y plaquetas se realizaron en todo el país el lunes, afirmó la portavoz Cath Stone. Los medios de comunicación australianos informaron de colas de hasta cuatro horas en algunos sitios de donación de Sídney.

Graham-McLay reportó desde Wellington, Nueva Zelanda.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.