Australia dice que no vetará a Turquía como sede de la COP de 2026

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, afirmó que no bloqueará a Turquía como sede de la conferencia climática de la ONU de 2026, y sugirió que su país podría desistir de su aspiración para resolver la disputa diplomática en el foro actual.

Delegados en la COP30 que se celebra en la ciudad amazónica brasileña de Belém tienen pocos días para decidir entre Australia y Turquía como sede de la próxima conferencia.

Si ningún país desiste, la COP31 será celebrada por defecto en la ciudad alemana de Bonn.

Albanese sugirió la noche del martes que podría renunciar a la aspiración australiana.

"Si Australia no es escogida, si Turquía es escogida, no lo vetaríamos", declaró a periodistas.

Bajo las reglas de la ONU, la sede de la COP es escogida por consenso, con lo cual si ni Turquía ni Australia se retiran, los dos podrían ser excluidos.

Según Albanese, la posibilidad de llevar la COP31 a Bonn por falta de consenso "no dará una buena señal sobre la unidad requerida por el mundo frente al clima".

Australia quiere organizar la conferencia junto a sus vecinos insulares, que son de los territorios más amenazados del planeta por el cambio climático.

Por ello, Albanese sostuvo que incluso si Australia desiste, buscaría formas de mantener la situación de las islas del Pacífico en la agenda.

"Lo que buscaríamos es asegurar que el Pacífico se beneficie mediante medidas, potencialmente como una reunión de líderes que se realice en el Pacífico", sugirió.

Australia rechazó la oferta turca de compartir la presidencia, al señalar que no es factible dividir esas complejas funciones entre dos países tan distantes.

