Australia dispuesta a ceder a Turquía la sede de la COP31 en 2026 (fuentes de COP30)

Un acuerdo de principio fue sellado entre Turquía y Australia para la organización de la COP31 dentro de un año, que tendrá lugar en Turquía, indicaron el miércoles a la AFP tres fuentes cercanas a las negociaciones.

Australia se ha mostrado dispuesta a que Turquía acoja la próxima conferencia sobre el cambio climático en su territorio, lo que pondría fin a un bloqueo diplomático que persiste desde hace meses.

Sin embargo, las discusiones continúan sobre el reparto de la jefatura de las negociaciones durante el año 2026 y durante la conferencia misma, según esas fuentes.

Tradicionalmente hay reuniones previas a la conferencia de partes (COP) anual, y en este caso se celebrarán en la región del Pacífico.

"Es un acuerdo innovador, pero aún no está decidido formalmente", dijo a la AFP Jochen Flasbarth, secretario de Estado alemán de Medio Ambiente, quien presidía la reunión.

Se organizará una nueva reunión esta semana en Belém para ratificar cualquier acuerdo.

"Hay avances", dijo luego Chris Bowen, el ministro australiano de Clima.

"Estamos buscando una solución que funcione para Australia, el Pacífico y el proceso multilateral".

Un miembro de la delegación turca indicó por su parte a la AFP que un acuerdo aún "no" había sido sellado.

Cualquier decisión deberá finalmente ser adoptada por consenso de los cerca de 200 países reunidos en Brasil esta semana en la COP30.

Las conferencias climáticas de la ONU se organizan de manera rotativa entre cinco bloques regionales que deben designar por consenso dentro de ellos al país anfitrión, lo que ha generado enfrentamientos, aunque rara vez como en este caso.

Para este año, Brasil había sido elegido en representación de los Estados de América Latina y el Caribe.

La COP ya ha designado a Etiopía para África dentro de dos años.

Pero los bloqueos persistían hasta ahora para 2026, dentro del grupo "Europa Occidental y otros Estados", que incluye a los países europeos, Turquía, Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda.

