Australia.- El presidente de Israel acepta una invitación de Albanese para visitar Australia tras el atentado en Sídney

MADRID, 23 de diciembre de 2025 (Europa Press) - El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha aceptado una invitación del primer ministro de Australia, Anthony Albanese, para realizar una visita al país oceánico, para la que aún no hay fecha, después del ataque perpetrado la semana pasada contra una festividad judía en una playa de la ciudad de Sídney, suceso que dejó 15 muertos y más de 40 heridos. Albanese ha extendido esta invitación durante una llamada telefónica mantenida durante la jornada, en la que el primer ministro australiano ha vuelto a condenar el atentado en la playa de Bondi, tras lo que ha expresado sus condolencias a los familiares de las víctimas. Herzog ha mostrado igualmente su "profundo horror" por el "catastrófico ataque terrorista" y ha subrayado "la importancia de adoptar todas las medidas legales para combatir el aumento sin precedentes del antisemitismo, el extremismo y el terrorismo yihadista", según un comunicado de la Presidencia israelí. Asimismo, ha adelantado que aceptará la invitación que será presentada a Australia, que le ofrecerá visitar el país "lo antes posible". Además, ha mencionado que el presidente de la Federación Sionista de Australia también le ha enviado una carta expresando su deseo de que se desplace a Australia para una visita oficial. La playa de Bondi era en parte escenario de una celebración de la festividad judía de la Janucá en el momento del ataque, perpetrado por dos asaltantes —un padre, fallecido, y su hijo de 24 años y detenidos—. Unas 2.000 personas, de acuerdo con los asistentes, se habían congregado para este evento.