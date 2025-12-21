Australia.- El presidente israelí alerta de una "emergencia global" por el "aumento del odio al judío"

MADRID, 21 Dic. 2025 (Europa Press) - El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha alertado este domingo de una "emergencia global" ante el "aumento del odio a lo judío" coincidiendo con los actos de recuerdo por las 15 víctimas mortales del atentado perpetrado hace una semana contra una celebración de la Janucá judía en Sídney, Australia. "El aumento del odio contra lo judío en todo el mundo es una emergencia global. La batalla contra el antisemitismo debería ser una batalla de todos. Este es un llamamiento urgente a la acción para evitar la próxima catástrofe. No lo vamos a tolerar", ha afirmado Herzog en un mensaje institucional durante un acto en Jerusalén. Para ello, ha emplazado a cada país a "tomar medidas duras". "Es necesario que la gente corriente rechace las mentiras y sesgos y asuma la diversidad, la humanidad y la verdad", ha instado. Herzog ha mencionado además a los "héroes" que "acudieron al rescate" en la playa de Bondi de Sídney, lugar del atentado. "Serán recordados por siempre por su generosidad", ha subrayado. "No vamos a permitir que el odio nos quiebre. No vamos a permitir que el terror atenúe nuestra luz, nuestra unidad, nuestra comunidad, nuestra mutua responsabilidad, nuestra eternidad", ha recalcado el jefe del Estado israelí. Así, plantea "derrotar esta oscuridad juntos". "Larga vida al pueblo judío. Eternamente. Am Yisrael Chai", el pueblo de Israel vive, ha proclamado. Un padre y su hijo comenzaron a disparar contra los asistentes a la celebración de la Janucá en la playa de Bondi de Sídney y causaron la muerte a 15 personas en lo que las autoridades califican de atentado terrorista antisemita.