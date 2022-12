Australia es un equipo que sabe lo que quiere, dice dt argentino antes de choque por octavos

2 dic (Reuters) - La selección australiana de fútbol es un equipo cohesionado que sabe lo que quiere, lo que hace del choque por los octavos de final del Mundial un desafío complicado, dijo el viernes el entrenador de Argentina, Lionel Scaloni.

Argentina ganó el Grupo C tras dos victorias y una derrota, y el sábado se medirá con Australia, que escoltó a Francia en el Grupo D.

"Si el rival es inferior, hay que verlo, Australia es un buen equipo (...) Ellos tienen buenos jugadores pero nuestra idea de jugar es la de los últimos partidos", dijo Scaloni el viernes en rueda de prensa.

"Tienen buenos jugadores, experimentados, es un equipo conformado por jugadores que saben lo que quieren, y eso tiene su dificultad", agregó.

"No me sorprende que Australia esté en octavos. Es una buena selección, hizo una buena eliminatoria, se quedó en la puerta de clasificar directamente, lo hizo en el repechaje. Con tradición en los mundiales y eso la hace difícil", destacó.

Scaloni no confirmó a los titulares para el choque de octavos y dijo que recién definirá a los 11 que saltarán al campo en las horas previas al partido.

"No soy de seguir siempre con los mismos. Soy más de sensaciones, de ver lo que quiero en cada partido. A veces he repetido equipo, eso puede ser una opción. Pero no te lo puedo confirmar", señaló el DT. (Escrito por Javier Leira vía mesa de edición en español, editado por Manuel Farías)

Reuters