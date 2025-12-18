Australia.- Estado Islámico dice que el ataque en Sídney es "un orgullo" pero no reivindica la autoría

MADRID, 18 de diciembre de 2025 (Europa Press) - El grupo yihadista Estado Islámico ha dicho este jueves que el ataque perpetrado el fin de semana contra una fiesta judía en la playa de Bondi, en la ciudad australiana de Sídney, supone "un orgullo", si bien no ha reivindicado la autoría del atentado, que dejó al menos 15 muertos. Estado Islámico ha publicado un editorial en uno de sus medios de propaganda en el que habla de "orgullo de Sídney" y ha afirmado que este tipo de "operaciones" dejan "impactados y con dudas" a los "enemigos", al margen de que el grupo yihadista "reivindique la autoría, la aplauda o permanezca en silencio". La playa de Bondi, en parte escenario de una celebración de la festividad judía de la Janucá, que dio comienzo el domingo. Unas 2.000 personas, de acuerdo con los asistentes, se habían congregado para este evento cuando tuvo lugar el ataque, que se saldó además con más de 40 heridos de diversa consideración. El ataque fue perpetrado por al menos dos asaltantes, un padre, fallecido, y su hijo, de 24 años, detenido y en estado crítico, en lo que la Policía australiana ha descrito como un atentado terrorista específicamente dirigido contra los asistentes a la citada celebración.