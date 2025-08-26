Australia expulsa al embajador iraní por dos ataques antisemitas

(Cambia titular, añade autoría y añade novedades, detalles, comentarios y contexto en el primer párrafo y en 2, 6-7 y 10-16)

Por Kirsty Needham

SÍDNEY, 26 ago (Reuters) -

Australia acusó el martes a Irán de ejecutar dos ataques incendiarios antisemitas en las ciudades de Sídney y Melbourne y dio al embajador de Teherán siete días para abandonar el país, su primera expulsión de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial. Desde que comenzó la guerra entre Israel y Gaza en octubre de 2023, hogares, escuelas, sinagogas y vehículos australianos han sido blanco de actos de vandalismo antisemita e incendios provocados.

El primer ministro, Anthony Albanese, dijo que la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad había reunido información creíble de que Irán había dirigido al menos dos ataques.

"Fueron actos de agresión extraordinarios y peligrosos orquestados por una nación extranjera en suelo australiano", dijo Albanese. "Fueron intentos de socavar la cohesión social y sembrar la discordia en nuestra comunidad".

No se registraron heridos en los ataques.

La decisión de Australia estaba motivada por asuntos internos y el antisemitismo no tenía cabida en la cultura iraní, dijo un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán.

La agencia de seguridad australiana dijo que era probable que Irán hubiera dirigido otros ataques, dijo Albanese, que añadió que Australia había suspendido las operaciones en su embajada de Teherán y que todos sus diplomáticos se encontraban a salvo en un tercer país.

La ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, dijo que el embajador, Ahmad Sadeghi, y tres responsables iraníes tenían siete días para marcharse, en la primera expulsión de un enviado en Australia desde la Segunda Guerra Mundial.

"Las acciones de Irán son completamente inaceptables", dijo en la sesión informativa.

La Guardia Revolucionaria estaba instruyendo a personas en Australia para que cometieran delitos, dijo Mike Burgess, director general de la agencia de seguridad.

"Están utilizando a personas que son delincuentes y miembros de bandas de delincuencia organizada para que cumplan o dirijan sus órdenes", añadió.

La embajada de Israel en Australia celebró la medida contra su gran rival.

"El régimen de Irán no es solo una amenaza para los judíos o para Israel, sino que pone en peligro a todo el mundo libre, incluida Australia", afirmó en un comunicado en la red social X.

