Australia.- Francia abre una investigación por terrorismo tras la muerte de un francés en el tiroteo de Australia

MADRID, 15 Dic. 2025 (Europa Press) - La Fiscalía de Francia ha informado este lunes de que ha abierto una investigación por terrorismo tras la muerte de un ciudadano francés en el tiroteo que tuvo lugar el domingo en la playa de Bondi, en la ciudad australiana de Sídney, donde han muerto quince personas. La Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) francesa se encuentra ahora a cargo de la pesquisa, una medida protocolaria en casos como este. Asimismo, ha confirmado que el francés fallecido ha sido identificado como Dan Elkayam, según informaciones recogidas por la cadena BFM TV. "El objetivo principal es que la investigación permita a las víctimas y sus familiares residentes en Francia poder acceder a la información necesaria sobre el avance de estas pesquisas por parte de las autoridades judiciales francesas y australianas", ha explicado. Además, el objetivo es ofrecer "apoyo y asistencia legal a las autoridades de Australia", que han apuntado a que los presuntos autores del ataque contra un grupo de miembros de la comunidad judía que se encontraban celebrando la Janucá, son un hombre de 50 años y su hijo, de 24. Por su parte, el ministro de Exteriores galo, Jean-Noel Barrot, ha expresado su "más profundo pesar" por la muerte de un "compatriota" en lo que ha considerado como un "ataque terrorista antisemita". "Nuestros equipos de la Embajada están movilizados y en contacto con su familia para facilitar su repatriación a través de Israel", ha lamentado. Asimismo, ha explicado que las autoridades también se encuentran en contacto con un ciudadano francés-neerlandés que resultó herido durante el ataque y que "está recibiendo tratamiento médico".