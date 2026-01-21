Australia: guerra en Ucrania dice presente

Con el Abierto de Australia como escenario, Oliynikova desplegó en la víspera una casaca recordando a los niños fallecidos en la guerra con Rusia, en la que -recordó- participa su padre como soldado, y reiteró ese reclamo, al que le respondieron hoy Medvedev y la bielorrusa Aryna Sabalenka.

"El lugar donde uno nace es importante y por eso no evalúo cambiar mi nacionalidad por la guerra", reiteró Medvedev, nacido en Moscú y radicado en Montecarlo, undécimo del ranking masculino y tres veces finalista en el este, el primer Grand Slam de la temporada (2021, 2022 y 2024).

"Comprendo y respeto a quienes optan por esa posibilidad porque está contemplado, sobre todo en el deporte, pero personalmente nunca lo consideré. Soy amigo de muchos que sí lo hicieron porque creo que es una elección personal", destacó sobre la posibilidad de competir de los tenistas rusos y bielorrusos como "neutrales", sin himnos, ni banderas, desde que estalló la guerra con Ucrania.

Medvedev habló del tema tras derrotar al francés Quentin Halys (83) por 6-7 (9/11), 6-3, 6-4 y 6-2 para atrapar el pasaje a la tercera ronda del torneo, donde lo espera el húngaro Fabian Marozsan (47).

También avanzó Sabalenka, número uno del escalafón femenino, campeona en Melbourne en 2023 y 2024 y finalista en la pasada edición, que se refirió al reclamo de Oleksandra Oliynikova con estas palabras: "Ya hablé varias veces sobre este tema y solamente puedo decir que deseo la paz, como cualquier otra persona".

"Si pudiese hacer algo para ayudar a alcanzarla, lo haría. Más que eso no puedo decir porque no hablo de política", completó la bielorrusa luego de su victoria por 6-3 y 6-1 ante la china Bai Zhuoxuan. (ANSA).