Australia impide el regreso de una de las personas detenidas en Siria

Australia prohibió el regreso al país, por motivos de seguridad, de una de las personas que estaba en un campo de detención en Siria, informó el gobierno el miércoles.

La persona no identificada forma parte de un grupo de 34 mujeres y niños australianos en el campo de Roj, vinculados a presuntos miembros del grupo yihadista Estado Islámico.

"Puedo confirmar que a una persona de este grupo se le ha emitido una orden de exclusión temporal, adoptada por consejo de las agencias de seguridad", dijo el ministro del Interior, Tony Burke, en un comunicado enviado a la AFP.

El ministro puede emitir órdenes de exclusión temporales de hasta dos años para prevenir actividades terroristas o violencia motivada políticamente.

Los australianos fueron liberados del campo el lunes, pero no lograron llegar a la capital, Damasco, en su camino de regreso a casa, dijo a la AFP en Siria un funcionario kurdo.

El funcionario señaló que fueron devueltos al campo de detención alegando "falta de coordinación" con las autoridades sirias.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, subrayó la negativa de su gobierno a ayudar a repatriar a las mujeres y los niños de este grupo de 34 personas, a las que reprochó haberse alineado con una ideología que busca "socavar y destruir nuestra forma de vida".

"No estamos haciendo nada para repatriar ni para asistir a estas personas", dijo a la prensa el miércoles.

"Creo que es lamentable que los niños estén atrapados en esto. No es su decisión, pero sí la decisión de sus padres o de su madre".

La organización humanitaria Save the Children Australia presentó una demanda en 2023 en nombre de 11 mujeres y 20 niños en Siria, solicitando su repatriación.

Pero el Tribunal Federal falló en contra de Save the Children, al afirmar que el gobierno australiano no controlaba su detención en Siria.