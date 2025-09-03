Australia impone sanciones a 14 personas por la "represión" contra la sociedad civil en Rusia

MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Australia ha anunciado este miércoles sanciones y prohibiciones de viaje contra catorce personas en Rusia por su presunto papel en la "represión" de miembros de la sociedad civil en el país, una decisión que llega tras una reunión entre la ministra de Exteriores australiana, Penny Wong, y Yulia Navalnaya, viuda del opositor ruso Alexei Navalni, muerto bajo custodia en 2024.

Wong ha señalado que los afectados por estas medidas son "responsables de silenciar la expresión política en Rusia" y de "permitir la ilegal e inmoral invasión de Ucrania", antes de resaltar que "la situación de los Derechos Humanos en Rusia continúa deteriorándose con violentas represiones destinadas a suprimir los Derechos Humanos y las críticas a la guerra".

"Condenamos la intimidación y las represalias por parte de Rusia contra la sociedad civil y los defensores de los Derechos Humanos", ha manifestado la ministra australiana, quien ha reiterado su llamamiento a Moscú para que "cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos", según un comunicado publicado por su cartera.

Asimismo, ha destacado que estas sanciones se enmarcan en el paquete de medidas punitivas contra Rusia a raíz del envenenamiento sufrido por Navalni en 2022 y en su posterior muerte tras regresar al país y entrar en prisión para cumplir una pena de cerca de 30 años de cárcel por extremismo y fraude.

Wong ha ensalzado además la labor de Navalnaya, de quien ha dicho que "es una voz valiente en defensa de la democracia en Rusia que continúa su lucha a pesar del inmenso coste a nivel personal", antes de acusar a Moscú de no llevar a cabo una investigación "independiente y transparente" en torno a la muerte de Navalni, de la que responsabiliza directamente al presidente ruso, Vladimir Putin, y su Gobierno.