Australia: Incursiones antiterroristas inminentes tras el ataque a playa
Los líderes judíos deberían cooperar en el monitoreo del extremismo
Líderes judíos entrevistados por el Sydney Morning Herald revelaron que la policía realizó una reunión confidencial el jueves en la que se informó a los líderes comunitarios sobre las redadas antiterroristas y que las autoridades esperan que cooperen en la vigilancia del extremismo.
Uno de los participantes de la reunión, hablando anónimamente, dijo que los líderes sentían que la policía era "paternalista" y "demonizaba a toda la comunidad".
"Se absolvieron a sí mismos, no se arrepintieron de sus errores. Muchos sentimos que nos trataron con arrogancia", manifestó.
Al parecer, la policía abandonó la reunión sin responder preguntas ni dialogar con los presentes, lo que ofendió a muchos de los líderes allí reunidos.
Los líderes musulmanes expresaron su preocupación por el imán radical Haddad, también conocido como Abu Ousaid, quien a lo largo de los años ha cultivado una red de seguidores, algunos de los cuales han sido condenados por delitos de terrorismo.
(ANSA).