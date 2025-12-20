Australia: Incursiones antiterroristas inminentes tras el ataque a playa

Líderes judíos entrevistados por el Sydney Morning Herald revelaron que la policía realizó una reunión confidencial el jueves en la que se informó a los líderes comunitarios sobre las redadas antiterroristas y que las autoridades esperan que cooperen en la vigilancia del extremismo.

Uno de los participantes de la reunión, hablando anónimamente, dijo que los líderes sentían que la policía era "paternalista" y "demonizaba a toda la comunidad".

"Se absolvieron a sí mismos, no se arrepintieron de sus errores. Muchos sentimos que nos trataron con arrogancia", manifestó.

Al parecer, la policía abandonó la reunión sin responder preguntas ni dialogar con los presentes, lo que ofendió a muchos de los líderes allí reunidos.

Los líderes musulmanes expresaron su preocupación por el imán radical Haddad, también conocido como Abu Ousaid, quien a lo largo de los años ha cultivado una red de seguidores, algunos de los cuales han sido condenados por delitos de terrorismo.

(ANSA).