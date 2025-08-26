LA NACION

Australia interrumpe envíos postales a EEUU y Puerto Rico por aranceles de Trump

El servicio postal de Australia suspendió el martes la mayoría de los envíos a Estados Unidos y...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Guerra comercial de aranceles entre Estados Unidos y China
Australia interrumpe envíos postales a EEUU y Puerto Rico por aranceles de TrumpRichard Drew - AP

El servicio postal de Australia suspendió el martes la mayoría de los envíos a Estados Unidos y Puerto Rico, al alegar la "compleja y cambiante situación" derivada de los aranceles del presidente Donald Trump.

Uniéndose a otros países que ya han tomado la misma decisión, Australia Post dijo que ya no se aceptarán "hasta nuevo aviso" la mayor parte de las encomiendas con destino a territorio estadounidense.

Estarán exentos los regalos con un valor inferior a US$100, las cartas y los documentos.

"Lamentamos haber tenido que tomar esta medida. Sin embargo, debido a la compleja y cambiante situación, ha sido necesario suspender parcialmente el servicio de forma temporal para poder desarrollar e implementar una solución viable para nuestros clientes", dijo el director general de Australia Post, Gary Starr.

Entre sus medidas comerciales, el gobierno de Trump anunció que a partir del 29 de agosto eliminará la exención fiscal sobre los paquetes pequeños que entren en Estados Unidos.

La respuesta de Australia sigue los pasos a otras interrupciones anunciadas por servicios postales y transportistas, entre ellos los de Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, India y Nueva Zelanda.

LA NACION
Más leídas
  1. Fuerte caída de un indicador que evalúa la gestión de Milei, en una encuesta previa a los audios
    1

    Cayó 13,6% el Índice de Confianza en el Gobierno, en una medición previa al caso de los audios

  2. Un argentino diseñó un exclusivo auto de hiperlujo que tendrán muy pocas personas en el mundo
    2

    Un argentino diseñó un exclusivo auto de hiperlujo que tendrán muy pocas personas en el mundo

  3. Encuentran en la Argentina un cuadro robado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial que buscan hace décadas
    3

    Encuentran en la Argentina un cuadro robado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial que buscan hace décadas

  4. Ya se producen 4000 toneladas del superfruto que tiene como “embajador” a Abel Pintos
    4

    Lo trajo Sarmiento: ya se producen 4000 toneladas del superfruto que tiene como “embajador” a Abel Pintos

Cargando banners ...