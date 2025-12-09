Australia introduce el veto a los menores en las redes sociales y desata una ofensiva global

Por Byron Kaye

SÍDNEY, 9 dic (Reuters) - Australia se convertirá el miércoles en el primer país en aplicar una edad mínima para el uso de las redes sociales, y plataformas como Instagram, TikTok y YouTube se verán obligadas a bloquear más de 1.000.000 de cuentas, marcando el inicio de una esperada oleada mundial de regulación.

A partir de la medianoche en Camberra (1300 GMT), diez de las mayores plataformas deberán bloquear a los australianos menores de 16 años o serán multadas con hasta US$49.500.000 (US$33.000.000). La ley recibió duras críticas de las grandes empresas tecnológicas y de los defensores de la libertad de expresión, pero fue elogiada por padres y defensores de la infancia.

La entrada en vigor pone fin a un año de especulaciones sobre si un país puede impedir a los niños el uso de una tecnología incorporada a la vida moderna. Y pone en marcha un experimento que será estudiado en todo el mundo por legisladores que quieren intervenir directamente, frustrados por lo que consideran una industria tecnológica demasiado lenta a la hora de aplicar medidas eficaces para minimizar los daños.

Gobiernos —incluso de algunos estados de EEUU, donde las plataformas están reduciendo las funciones de confianza y seguridad— dicen que planean tomar medidas similares, cuatro años después de que una filtración de documentos internos de Meta demostrara que la empresa sabía que sus productos contribuían a los problemas de imagen corporal y a los pensamientos suicidas entre los adolescentes, mientras negaba públicamente que existiera ese vínculo.

"Aunque Australia es el primer país que adopta este tipo de restricciones, es poco probable que sea el último", afirma Tama Leaver, profesora de estudios de internet en la Universidad de Curtin.

"Gobiernos de todo el mundo están observando cómo se enfrentaron con éxito al poder de las grandes tecnológicas. La prohibición de las redes sociales en Australia (...) es claramente un indicador temprano".

Un portavoz del Gobierno británico, que en julio comenzó a obligar a los sitios web que alojan contenidos pornográficos a bloquear a los usuarios menores de 18 años, dijo que estaba "siguiendo de cerca el enfoque de Australia sobre las restricciones de edad".

"Cuando se trata de la seguridad de los niños, nada está fuera de la mesa", añadieron.

Aunque la prohibición afecta inicialmente a diez plataformas, entre ellas YouTube, de Alphabet, Instagram, de Meta, y TikTok, el Gobierno ha dicho que la lista cambiará a medida que aparezcan nuevos productos y los jóvenes usuarios se pasen a otras alternativas.

De las diez iniciales, todas menos X, de Elon Musk, han dicho que cumplirán la normativa utilizando la inferencia de edad —adivinar la edad de una persona a partir de su actividad en línea— o la estimación de edad, que suele basarse en una selfi. También podrían comprobarlo subiendo documentos de identidad o datos de cuentas bancarias vinculadas.

Musk ha dicho que la prohibición "parece una forma encubierta de controlar el acceso a internet de todos los australianos" y la mayoría de las plataformas se han quejado de que viola el derecho a la libertad de expresión. Está pendiente una impugnación ante el Tribunal Supremo australiano supervisada por un legislador estatal libertario.

