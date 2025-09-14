Australia invertirá US$8000 millones en instalación para submarinos nucleares

Australia invertirá inicialmente el equivalente a US$8000 millones para dotar a uno de sus astilleros de la capacidad necesaria para construir una flota de submarinos nucleares, anunció el gobierno el domingo.

Esta "cantidad muy significativa" de dinero se gastará a lo largo de una década en una instalación de construcción y mantenimiento naval en Australia Occidental, aseguró el ministro de Defensa, Richard Marles.

Los 12.000 millones de dólares australianos serán destinados al Complejo de Defensa de Henderson, en Perth, en el marco del pacto "AUKUS", firmado en 2021 con Reino Unido y Estados Unidos para adquirir una flota de submarinos de propulsión nuclear para contrarrestar la influencia de China en Asia Pacífico.

Australia, que hasta ahora no cuenta con infraestructura para dar servicio a naves sumergibles de ese tipo, tiene como objetivo adquirir al menos tres submarinos estadounidenses de la clase Virginia en un plazo de 15 años y, finalmente, fabricar sus propios aparatos.

"Henderson es una pieza clave de la historia de AUKUS y, desde ese punto de vista, (la decisión) será bien recibida en Estados Unidos, al igual que lo será en Reino Unido, sin duda", dijo Marles a la cadena Sky News Australia.

"Pero se trata de lo que Australia debe hacer para estar a la altura de su momento estratégico", afirmó.

El gobierno australiano tiene previsto equipar el astillero con diques secos de alta seguridad para el mantenimiento de submarinos de propulsión nuclear, así como crear instalaciones para construir lanchas de desembarco y, en última instancia, fragatas japonesas de la clase Mogami, según Marles.

El costo total del desarrollo del recinto de defensa podría alcanzar finalmente unos 25.000 millones de dólares australianos, según el ministro.

