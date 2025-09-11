Australia investiga a un influencer estadounidense por luchar con cocodrilos

Las autoridades australianas investigan al influencer estadounidense Mike Holston, conocido en internet como therealtarzann, tras grabarse luchando con cocodrilos salvajes en el estado de Queensland, una actividad que tacharon de "extremadamente peligrosa e ilegal".

En una serie de videos publicados en su cuenta de Instagram, Holston aparece con el torso descubierto peleando con cocodrilos de agua salada y de agua dulce.

En una de las publicaciones, se sumerge en el agua y sale con el reptil agarrado por el cuello y sangre en su codo. "Él me atrapó, pero yo lo atrapé a él", celebra.

El influencer ha dicho que los videos, que acumulan millones de visitas, tienen "fines educativos".

Pero sus acciones provocaron indignación en Australia, donde la multa máxima por interferir con un cocodrilo de agua salada es de 37.500 dólares australianos (US$24.800).

El gobierno de Queensland dijo el miércoles que "investiga activamente" las grabaciones de Holston.

"Estas acciones son extremadamente peligrosas e ilegales, y estamos explorando activamente medidas de cumplimiento estrictas, incluyendo multas, para disuadir a cualquier persona de este tipo de comportamiento", informó el Departamento de Medioambiente.

Otra influencer estadounidense provocó indignación en marzo después de que apareciera un video en el que parecía molestar a una cría de wombat en Australia, cuyas famosas y exhuberantes flora y fauna están muy protegidas.

