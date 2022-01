Australia: Karatsev pone fin a racha ganadora de Murray

SYDNEY (AP) — La racha impresionante de Andy Murray finalizó el sábado al caer ante el primer preclasificado Aslan Karatsev por 6-3, 6-3 en la final de Sydney, uno de los torneos previos al Abierto de Australia.

Murray, de 34 años, inició la semana con su primer triunfo en tierra australiana en más de 1.000 días. El ganador de tres majors fue avanzando hasta llegar a su primera final desde 2019.

Karatsev, semifinalista del Abierto de Australia del año pasado, resultó imbatible.

“Primera final en tres años, ha sido un camino largo para llegar hasta aquí”, dijo Murray, quien ha caído de número uno en el escalafón a 135. “Haré todo lo posible para regresar y tener más noches como ésta. Tal vez los vea el año que viene”.

Murray, a five-time Australian Open finalist, received a wild-card entry for the Sydney tournament and beat Viktor Durasovic and 23rd-ranked Nikoloz Basilashvili, then Reilly Opelka in the semifinals, raising expectations after recurring hip injuries limited him to playing only one of the past four Australian Opens.

Murray enfrentará a Nikoloz Basilashvili, 23 en el escalafón, a quien derrotó en Sydney, en la primera ronda del Abierto de Australia en Melbourne, que comienza el lunes.

En la final femenina, Paula Badosa conquistó el sábado el tercer título de su carrera al imponerse a Barbora Krejcikova, campeona vigente de Roland Garros, por 6-3, 4-6, 7-6 (4) en la final del Sydney Tennis Classic, uno de los torneos de preparación para el Abierto de Australia.

La española (5ta preclasificada) logró un mini-break vital en el desempate del tercer set para sellar su triunfo tras dos horas y 22 minutos de juego. Badosa aprovechó su potente saque y consiguió 12, seis de ellos en un dominante primer set.

La checa Krejcikova (3ra) vino desde atrás en el segundo luego de romper el servicio de su rival en dos ocasiones. Pero falló su servicio en el último set antes de que Badosa, que tiene foja de 3-0 en finales de torneos WTA, obtuviese la ventaja definitiva en el último tie break.

Krejcikova parte como cuarta preclasificada en el Abierto de Australia, que arranca el lunes, y en la primera ronda se medirá a la alemana Andrea Pekovic. Badosa (8va), se verá con la tenista local Ajla Tomljanovic.

En el torneo internacional de Adelaida, Madison Keys ganó su primer título individual en el circuito femenino desde 2019 al superar a Alison Riske 6-1, 6-2 en una final entre estadounidenses.

En Melbourne Park, Keys se enfrentará su compatriota Sofia Kenin (12ma), que salió campeona en 2020, en la primera ronda. La contrincante de Riske será la croata Donna Vekic.